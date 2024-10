La solution est aujourd’hui industrialisée. « Nous avons relevé le défi du temps réel : la reconnaissance des signes pour en faire des textes et la reconnaissance des textes pour en faire des signes doit être instantanée. Pour ces raisons, l’IA ne peut être déportée sur le cloud et nous avons dû trouver un moyen de la faire tourner en local, avec des ressources limitées, par exemple sur un navigateur. Nous avons vraiment jeté les bases d’une IA "on the edge" », souligne Didier Chabanol.

Nombre d’entreprises sont aujourd’hui prêtes à franchir le pas de la mise en production. A une époque où l’accessibilité et l’inclusion constituent les piliers de la mission sociétale des entreprises, cette IA facilitatrice a aussi un intérêt commercial, puisqu’elle couvre une cible qui représente près de 10% de la population française. « Cette offre est un exemple remarquable du rôle positif et responsable que peut jouer l’IA » conclut Didier Chabanol, « et elle a pu être créée avec Sopra Steria et IBM parce que ces deux entreprises combinent une véritable avance sur des sujets innovants et une grande maturité en matière d’engagement sociétal ».