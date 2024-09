Le ministère est confiant que les capacités numériques efficaces qu’il met en place lui permettront de mieux préparer le pays aux éventuelles pandémies et autres urgences de santé publique.

« ABP a fourni au ministère un excellent accompagnement tout au long de la pandémie et nous a permis d’améliorer considérablement l’efficacité de notre réponse au COVID-19 », conclut Miri Altshuler. « Nous prévoyons de collaborer avec ABP autour de la formation et du transfert de connaissances pour renforcer notre maîtrise d’IBM Operational Decision Manager et développer nous-mêmes de nouveaux produits numériques. »