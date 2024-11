En tant que conglomérat, IPG centralise ses filiales sur la même instance SAP, tout en intégrant continuellement de nouvelles acquisitions sur cette même instance. Les migrations doivent donc être rapides et efficaces. IPG génère 10 milliards de dollars de revenus annuels sur SAP, de sorte qu'un ou deux jours d'arrêt sont absolument inacceptables pour l'entreprise.

En l’espace de quatre mois, les deux plus grands serveurs SAP d’IPG ont été migrés et programmés pour fonctionner entre plusieurs projets importants afin de réduire les perturbations du marché liées à la mise en service progressive des unités commerciales. L’équipe IBM a également établi les paramètres nécessaires et repensé l’architecture de certaines applications afin de répondre aux critères de performances sur site pour les tâches planifiées et envoyées par les utilisateurs, ainsi que pour les rapports opérationnels sur les besoins de performances et d’infrastructure à l’aide des outils natifs AWS.

Tout au long du programme, IBM Consulting a répondu et dépassé les critères d'acceptation pour les applications, améliorant les performances et les exécutions de 20 % sur la nouvelle infrastructure. En migrant vers le cloud AWS, IPG a commencé à utiliser les services natifs d'AWS pour accélérer sa transformation numérique à grande échelle.