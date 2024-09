International Medical Corps

Grâce à sa plateforme de gestion centralisée des données, l’IMC est en mesure de fournir de meilleurs soins aux victimes de catastrophes, avec des processus automatisés et une analyse facilitée qui raccourcissent les temps de réponse.

« La solution IBM nous aide à répondre aux patients et à arriver plus rapidement sur les zones sinistrées », explique Ali Arshad. « Grâce au regroupement des informations vitales dans des tableaux de bord, nous avons pu réduire le nombre de rapports opérationnels distincts que nous devons créer, dont la gestion prenait auparavant beaucoup de temps. Nous pouvons désormais consacrer ce temps à transformer les données en informations exploitables. »

L’IMC a pu utiliser la solution IBM pour créer des tableaux de bord personnalisés destinés à des catastrophes spécifiques, telles que l’épidémie d’Ebola, comme le fait remarquer Ali Arshad : « Nous avons créé un tableau de bord pour la crise Ebola afin de pouvoir consulter des informations à jour en provenance du terrain. Dès que nous recevions des rapports provenant de diverses sources, nous consolidions les données dans le tableau de bord et les mettions à disposition des utilisateurs en ligne et hors ligne. »

Aujourd’hui, l’IMC a une vision plus claire de ses finances et de ses ressources. Ali Arshad ajoute : « Nous pouvons désormais voir tous nos dons et subventions en temps réel, ce qui nous aide à les acheminer sans délai vers les zones appropriées. Une meilleure visibilité de nos ressources est également importante dans les situations non urgentes. Dans ces cas-là, nous mettons l’accent sur le développement : par exemple, en formant les communautés locales pour devenir leurs propres premiers intervenants en cas de catastrophes futures, et en leur donnant les moyens de passer de l’aide à l’autonomie. »

A l’avenir, l’IMC prévoit de s’appuyer sur le succès de ses solutions de reporting IBM. Ali Arshad conclut : « Nous développons actuellement un centre de commandement qui combine un certain nombre de nos tableaux de bord clé, et nous sommes convaincus que la plateforme nous permettra de fournir des informations encore plus qualitatives à nos collaborateurs sur le terrain, plus rapidement que jamais. Des décisions plus rapides signifient des déploiements plus rapides, et cela peut faire la différence entre la vie et la mort pour les victimes de catastrophes. »