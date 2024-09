Inter Aduaneira, une société brésilienne de conseil en commerce international, cherchait des moyens de rationaliser ses opérations et d'améliorer les services qu'elle propose. La société a été fondée en 1996 et, avec ses différents intermédiaires, elle utilisait auparavant des méthodes analogiques pour aider les clients à suivre les expéditions de marchandises dans le monde entier. Parmi ses domaines d'expertise figurent une compréhension approfondie des bureaucraties complexes, des questions juridiques et des règles comptables de tous les pays du monde.

Le suivi des expéditions était souvent difficile en raison des processus manuels et de la quantité importante de documentation requise. La saisie des données prenait beaucoup de temps, était source d'erreurs et manquait de sécurité. Plusieurs organisations sont impliquées dans chaque transaction d'importation ou d'exportation, et chacune ajoute des données à des documents tels que des factures commerciales, des bordereaux d'expédition et des connaissements. Comme ces données ne se trouvent pas souvent dans un format numérique, elles doivent être consolidées manuellement. « Dans le commerce international », déclare Breno Palhares, le cofondateur d'Inter Aduaneira et le PDG de Axxin, société issue d'une scission, « les erreurs de saisie de données sont synonymes d'amendes élevées et de marchandises non livrées ».

L'entreprise elle-même n'était pas en mesure de tirer profit du sens de l'innovation de son personnel. Inter Aduaneira a compris que son succès futur dépendait de ses employés. Le service informatique d'Inter Aduaneira a commencé à se renseigner sur la création d'une solution technologique afin de remplacer tous les processus manuels.