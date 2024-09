La mission d’Intel (lien externe à ibm.com) est de façonner l’avenir de la technologie afin de contribuer à créer un avenir meilleur pour le monde entier. En progressant dans des domaines tels que l’IA, l’analytique et la technologie cloud-to-edge, le travail d’Intel est au cœur d’innombrables innovations. De percées majeures comme les voitures autonomes et la reconstitution des récifs coralliens aux effets spéciaux et expériences d’achat qui améliorent la vie quotidienne, ces innovations sont toutes alimentées par la technologie Intel.