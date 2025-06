La nouvelle solution déployée par Inspire est un assistant virtuel conversationnel basé sur l’IA, créé avec IBM watsonx Assistant, un produit qui aide à créer de meilleurs agents pour stimuler la productivité des entreprises. Il s’appuie sur les grands modèles de langage de Meta Llama 3, que la société a entraînés à l’aide d’IBM watsonx.ai, un studio d’IA dédié aux entreprises.

L’assistant virtuel a été intégré au portail interne de la société, le mettant ainsi à la portée des employés. Ils peuvent désormais poser des questions relatives aux ressources humaines dans un langage naturel, obtenir une assistance instantanée et accomplir leurs tâches. Ainsi, un employé peut dire à l’assistant virtuel : « Je souhaite prendre un jour de congé demain. » En arrière-plan, l’IA conversationnelle reçoit la demande, accède aux systèmes RH nécessaires via des API et effectue la réservation en temps réel.

Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’offrir une expérience de haute qualité qui contribue à améliorer la satisfaction au travail. Plus important encore, cela aide les professionnels des RH à se consacrer aux activités à valeur ajoutée.

C’est pourquoi la gamme de produits d’IA IBM watsonx correspond parfaitement aux ambitions d’Inspire en matière d’IA, à savoir une solution rapide, efficace et sur mesure pour les RH. L’entreprise peut désormais choisir les modèles ouverts qui lui conviennent, puis les affiner autant que nécessaire avec watsonx.ai.

Les employés sont ravis de la nouvelle IA conversationnelle. L’entreprise prévoit de s’appuyer sur les résultats déjà obtenus, notamment en rendant l’assistant virtuel disponible en arabe et en améliorant sa précision et ses performances globales. En outre, Inspire envisage de passer des modèles Meta Llama 3 aux modèles IBM Granite et d’ajouter des services de Speech to Text et de Text to Speech.