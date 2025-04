Pour les clients qui cherchent à refactoriser ou à changer de plateforme, IBM Cloud offre une suite de services et de solutions avancés, tels que Red Hat OpenShift, IBM Cloud Kubernetes Service, IBM Cloud Databases et diverses options de stockage et de mise en réseau (blocs, fichiers, stockage d’objets, VPN, passerelles, équilibreurs de charge). Ces services cloud natifs sont complétés par l’IBM Power Virtual Server et des services de chiffrement et de gestion du cycle de vie. Chaque service permet aux banques de gérer et de faire évoluer leurs principaux systèmes bancaires dans le cloud en toute sécurité.

Les principaux facteurs de différenciation de Finacle exécuté sur IBM Cloud sont l’intégration transparente, la flexibilité, les performances optimisées et la sécurité renforcée. Ces capacités permettent aux banques de dimensionner leurs opérations efficacement tout en gérant les coûts et en maintenant un cadre des exigences robustes de sécurité et de conformité.

Pour les banques qui exécutent déjà Power Systems sur site avec Finacle, IBM Power Virtual Server offre une solution idéale de « lift and shift », car elle permet une migration transparente des workloads essentiels vers le cloud sans avoir besoin de replatforming. IBM Power Virtual Server préserve l’intégrité des applications tout en fournissant les avantages du cloud et en offrant la même performance et la même fiabilité de niveau entreprise que les systèmes sur site.