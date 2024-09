Dans les mois à venir, Informed Genomics prévoit de déployer la solution depuis son laboratoire britannique et d’obtenir l’accréditation ISO 15189. Après avoir rigoureusement testé et validé la solution, Informed Genomics proposera le service de dépistage du cancer colorectal aux médecins et aux hôpitaux pour faciliter le diagnostic.

« Si nous parvenons à proposer ce service de dépistage du cancer colorectal appuyé par la solution CanSense, les avantages seront significatifs », affirme M. Davis. « Par exemple, les médecins pourront prescrire aux patients un test non invasif, par prélèvement sanguin, et réduire les délais d’attente pour une coloscopie. Cela contribuera à alléger la charge de travail des cliniciens pour leur permettre de consacrer leur temps et leurs ressources aux patients les plus à risque. »

CanSense et Informed Genomics s’efforcent d’accélérer le diagnostic en réduisant les délais de plusieurs semaines à quelques jours, afin d’améliorer la qualité des soins.

« Nous le savons bien, plus un cancer est diagnostiqué tôt, meilleures sont les chances de guérison », précise Bryant. « CanSense et Informed Genomics peuvent accélérer et optimiser le diagnostic pour permettre aux médecins d’intervenir en temps opportun et d’aider les patients à vaincre la maladie. Cela entraînera également une réduction des coûts : grâce à notre solution, nous estimons que le NHS pourra économiser 300 millions de livres sterling par an en améliorant le parcours de soins des patients atteints d’un cancer colorectal.

Après avoir lancé CanSense-CRC, Informed Genomics espère travailler avec les cliniciens des hôpitaux publics et privés du Royaume-Uni et d’ailleurs pour transformer la prise en charge du cancer colorectal.

Simon Davis : « Notre objectif principal reste le même, à savoir proposer des services de dépistage du cancer innovants, qui permettent un diagnostic plus précoce, des traitements plus adaptés et de meilleures chances de guérison. Notre partenariat avec CanSense et IBM nous permet d’atteindre cet objectif tout en nous positionnant sur de nouveaux marchés pour donner accès à ces services à davantage de patients ».