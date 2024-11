L’INAIL a collaboré avec IBM Consulting et IBM Client Engineering pour aider son centre d’appel et ses bureaux à surmonter les éventuels retards et à gérer l’augmentation anticipée des demandes. L’équipe a lancé un projet pilote et créé un assistant virtuel capable de répondre aux questions concernant le processus de demande de financement.

Grâce à l’assistant, ils peuvent désormais rechercher des informations sur l’appel, les exigences d’éligibilité et les procédures opérationnelles. En outre, ils peuvent standardiser les réponses fournies par le centre d’appel d’INAIL, où le personnel traite les demandes plus spécifiques.

Le projet pilote a été mené pendant deux mois auprès de personnes de l’INAIL et d’IBM, en utilisant des données non structurées telles que des manuels, des FAQ, des tickets ou demandes antérieurs et des documents officiels. La solution reposait sur la solution d’IA conversationnelle IBM watsonx Assistant™, capable de comprendre et de répondre à diverses questions, générales ou spécifiques, en tirant parti de plusieurs fonctionnalités et en agissant comme orchestrateur entre la plateforme IBM Watson Discovery et le studio IBM watsonx.ai™ .

IBM Watson Discovery a été utilisé comme collecteur de documentation et moteur cognitif disponible pour l’ensemble de l’application. Grâce à la fonctionnalité d’indexation de Watson Discovery, le système a pu identifier les portions de texte où les réponses pouvaient être trouvées et les gérer par le biais de watsonx Assistant et watsonx.ai. Enfin, le modèle d’IA générative Mistral LLM (mixtral8-7B) sur watsonx.ai a été utilisé pour engager la conversation et générer des textes de réponse basés sur des manuels et de la documentation contenant le contenu correct et pertinent.

Dans l’ensemble, l’INAIL espère que l’assistant virtuel pourra fournir aux entreprises des conseils opportuns pendant la phase de demande de financement, allégeant ainsi la pression sur le centre d’appels et permettant au personnel de se concentrer sur des questions plus complexes.