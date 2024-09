Les utilisateurs d’immocloud (lien externe à ibm.com) sont en mesure de fournir un accès restreint aux conseillers fiscaux et bancaires, ainsi qu’à de nombreux autres partenaires nécessaires pour les propriétaires, tels que les services de nettoyage et d’entretien. immocloud propose également une gamme de services numériques, notamment des intégrations bancaires, la gestion de documents et des outils de communication entre propriétaires et locataires.

La fourniture d'une gamme complète de services implique pour l'équipe d'ingénierie d'immocloud de devoir créer et gérer de nombreuses applications. Henning Pautsch, cofondateur et directeur de la technologie (CTO) d’immocloud, était conscient que sa petite équipe avait encore beaucoup de travail à faire et qu’il n’y avait pas de temps à perdre. Comme il le dit, « de nombreuses pièces mobiles s’ajoutent à la complexité de l’ensemble ».

À mesure que chaque segment des offres de services d'immocloud était mis en ligne, l'équipe avait besoin d'une solution d'observabilité pour ses applications conteneurisées. Elle devait être abordable et facile à installer, contrairement aux solutions que Henning Pautsch utilisait auparavant.

« J’ai déjà utilisé une solution concurrente par le passé », explique Henning Pautsch. « Il était vraiment difficile de définir les métriques que l’on voulait voir. La solution était très chère. Ce n’était pas une option [pour immocloud]. Nous ne pouvions pas dépenser des centaines de milliers de dollars par an dans une solution. En plus, nous n’aimions vraiment pas l’interface utilisateur. »