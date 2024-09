iKure a mis en place une chaîne de cliniques médicales primaires, dans le but de fournir des soins de santé abordables et accessibles à l’aide de la technologie. Les professionnels de santé en première ligne de ces cliniques se déplacent dans les zones rurales les plus reculées de l’Inde pour rencontrer les patients et effectuer des examens diagnostiques de base. Les données collectées via des examens, des dispositifs portables et des rapports, ainsi que les données démographiques des patients et les conditions préexistantes sont recueillies et transmises à la plateforme iKure créée sur IBM Cloud.

Grâce à IBM Cloud Pak, iKure aide les médecins à accéder à ces données à distance et à définir les priorités de traitement des patients dans les zones rurales. Auparavant, les médecins filtraient manuellement des milliers de profils de patients pour déterminer les cas les plus à risque. Désormais, le système utilise le machine learning pour classer les patients en fonction de la gravité de leur état, en sélectionnant les cas les plus urgents à analyser, ce qui permet aux cardiologues de noter les patients avec précision pour des diagnostics plus rapides.