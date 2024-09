The Weather Company, une entreprise IBM, fournit plus de 25 milliards de prévisions personnalisées et exploitables chaque jour à des millions de consommateurs et à des milliers d’entreprises et de spécialistes du marketing. Elle y parvient grâce à l’API de Weather, à sa division de solutions métier et aux produits numériques de The Weather Channel (lien externe à ibm.com) et de Weather Underground (lien externe à ibm.com). Ses produits comprennent l’application météorologique la plus téléchargée au monde, un réseau de 250 000 stations météorologiques personnelles, un site Web qui figure parmi les 20 premiers aux Etats-Unis, l’une des plus grandes plateformes de données de l’Internet des objets (IdO) au monde et des solutions commerciales de pointe.