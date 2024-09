Désormais partenaire commercial d’IBM, Ideatolife est pleinement satisfait des capacités de ses deux offres. Le niveau de service que la société peut fournir a également progressé. « Nous ne sommes partenaires que depuis très peu de temps », remarque M. Zein. « Malgré cela, nous avons d’ores et déjà réduit nos temps de déploiement sur Kubernetes et les conteneurs de 10 à 15 %. Et je suis convaincu que nous pouvons encore améliorer ces chiffres. Plus nous le ferons, plus nous serons rapides. » Et ces déploiements plus rapides aideront Ideatolife à réduire les coûts associés.

Le partenariat avec IBM a également offert un certain nombre d’avantages. « Nous avons signé les ESA parce que nous avons été convaincus des avantages d’un partenariat avec IBM », explique M. Zein. « Le soutien et les conseil pratiques fournis par l’équipe d’IBM sont exceptionnels. Elle nous a aidés à concevoir une architecture performante, mais aussi à adapter facilement la solution, un enjeu de taille pour une entreprise en pleine croissance comme la nôtre. Nous sommes ainsi en bonne position pour accéder à de nouveaux clients et à de nouveaux segments que nous n’avions jamais explorés auparavant. »

Bien sûr, la flexibilité d’IBM Cloud contribue également à cette évolutivité, notamment en s’alignant sur les objectifs de croissance agressifs de l’entreprise.

M. Zein poursuit : « Auparavant, nous n’étions jamais totalement satisfaits du soutien dont nous bénéficiions. Avec IBM, tout ce dont nous avions besoin a été mis à notre disposition dès le premier jour. Il nous suffit de demander quelque chose, et nous obtenons une réponse dans la minute. Le fait d’avoir un interlocuteur auquel vous pouvez poser vos questions est à la fois gratifiant et rassurant, en particulier dans des domaines délicats comme l’IA ou la blockchain. »

Au-delà des avantages d’un partenariat, être associé à la marque IBM est une source de prestige. « Avoir un nom comme IBM à côté du nôtre est un gage de sérieux , conclut M. Zein. « Si IBM nous fait confiance, gagner la confiance d’autres entreprises sera plus facile. Certains des clients que nous ciblons actuellement auraient peut-être été hors de portée si nous avions été seuls. Combiner la valeur que nous proposons à celle d’IBM facilite les choses. »