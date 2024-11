S'appuyant sur Cobalt Iron, partenaire commercial d'IBM (lien externe à ibm.com), et sur la technologie IBM, y compris IBM Storage Protect et IBM Storage FlashSystem, la DSI a mis en place une solution cloud de protection des données. Cobalt Iron a proposé un portail centralisé en libre-service pour contrôler et configurer les sauvegardes, les planifications et les politiques. Il fournit également un tableau de bord permettant de visualiser l'état et la santé de l'environnement protégé. Storage Protect a garanti la résilience des données pour les serveurs physiques, les environnements virtuels et les applications SaaS, tandis qu'IBM FlashSystem a délivré un stockage baie flash haute performance à faible latence.

La solution a fourni un portail centralisé doté de fonctionnalités de sauvegarde et de restauration de niveau entreprise pour les conteneurs Red Hat, les machines virtuelles, IBM AIX, Microsoft Windows, Linux et Linux on IBM Z, ainsi que les bases de données IBM Db2 et SQL Database. Des nœuds provenant de plusieurs plateformes ont été intégrés afin de rationaliser les procédures de sauvegarde et de restauration des applications de production hébergées par la DSI. L’équipe dispose ainsi d’une vue centralisée permettant de gérer l’ensemble des opérations directement à partir du portail, notamment la mise à disposition de nouveaux systèmes, la modification des calendriers et l’ajustement des règles de gestion.

À l’avenir, l’équipe du DSI continuera à fournir une assistance de deuxième niveau aux propriétaires d’applications et à collaborer avec Cobalt Iron afin d’améliorer les fonctionnalités et les capacités des produits.