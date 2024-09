L’équipe du DSI IBM a créé sa plateforme API Economy pour l’entreprise en 2014 afin de fournir une plateforme d’hébergement d’API hautement sécurisée conçue pour une disponibilité continue à l’intention des employés, des clients et des partenaires d’IBM. La plateforme permet la création, la commercialisation, le suivi et la gestion des API à usage interne et est construite à l’aide d’IBM API Connect, une solution d’entreprise pour l’API management centralisé qui stocke les API et leur documentation. API Connect gère les abonnements via des identifiants d’accès et dispose d’un catalogue d’API consolidé.

Au départ, la plateforme API Economy gérait les API exclusivement pour le compte du DSI d’IBM. Mais au fil du temps, elle a évolué pour prendre en charge des API à l’échelle de l’entreprise et tierces. Actuellement, la plateforme prend en charge deux services d’API : Blue API, qui fournit des API internes pour les applications métier IBM, et API Hub, qui fournit des API IBM aux clients IBM et aux partenaires commerciaux IBM. Lorsque les développeurs créent de nouvelles applications, ils commencent par consulter un catalogue d’API pour trouver une API et s’y abonner. Une fois abonnés, ils reçoivent des clés API, qui sont des ID clients secrets, leur permettant d’appeler l’API.

Les consommateurs d’API utilisent le catalogue d’API et la documentation d’API pour rechercher et utiliser des API, tandis que les fournisseurs d’API configurent, testent et publient des API et de la documentation dans le catalogue d’API et la configuration d’API dans la passerelle.

« Pour avoir une économie API efficace, un changement culturel doit avoir lieu au niveau de l’organisation, au-delà d’un simple changement technologique. Lorsqu’un fournisseur crée une API, plutôt que de le faire au niveau d’un projet, il doit l’intégrer dans un catalogue commun (comme l’API Blue) pour que d’autres puissent y accéder et l’utiliser », déclare Kyle Frohling, directeur du service API Hub pour l’organisation du DSI IBM. « De plus, vous avez besoin d’une équipe dédiée derrière le service API Connect pour assurer une transition efficace vers une économie API. En raison du changement culturel, il faut des conseils, des défenseurs des processus et des moyens pour faire passer les équipes de solutions ponctuelles à une solution centralisée.

Kyle Frohling ajoute que les développeurs qui utilisent la plateforme sont issus de toutes les organisations IBM du monde entier. « On pourrait penser que la plupart des développeurs comprennent les API, mais en pratique, certaines équipes sont plus matures et comprennent le développement et les pratiques d’IBM, tandis que d’autres ont besoin du support des API », explique-t-il. « Par conséquent, il doit y avoir du matériel pédagogique et de formation pour fournir des conseils sur le service, sa valeur et la façon de s’engager. L’interaction avec l’équipe de développement des API dès le début du processus est également essentielle pour adopter les bonnes pratiques en matière d’API. Un autre enseignement à tirer est de rendre la solution API Connect aussi autonome que possible. »