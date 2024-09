La mise en place s’est traduite par une transformation au sein des équipes IT d’Hubicus, comme le confirme Pierre-Henry Langlois, Directeur technique de l’entreprise : « Grâce à cette solution, les opérationnels arrivent à fournir des informations plus pertinentes aux développeurs. Les développeurs se sentent mieux aidés et mieux orientés dans leurs travaux de correction de bugs. IBM Observability by Instana lève de nombreuses incertitudes sur les problématiques que nous pouvons rencontrer en production. Il apporte de la sérénité aux équipes. »

IBM Observability by Instana permet d’identifier et de comprendre les problèmes lorsqu’ils surviennent, mais aussi d’évaluer leur périmètre et leur impact. Le tout en amont de la phase d’analyse technico-fonctionnelle du bug. La solution a également eu un effet inattendu, en se montrant capable d’identifier les problèmes venant d’un dysfonctionnement des interconnexions. « En déterminant sans ambiguïté où se trouve la source du problème, IBM Observability by Instana participe à simplifier la relation avec nos partenaires. »

La solution n’est aujourd’hui déployée que sur l’environnement de production de #HQM. Hubicus envisage toutefois de l’utiliser également sur son environnement de préproduction (staging), voire sur celui de recette. « IBM Observability by Instana nous permet d’identifier les petits poissons qui ont réussi à se glisser entre les mailles de notre processus qualité. Je suis persuadé qu’en l’installant sur des systèmes situés en amont de la production nous pourrions resserrer encore les mailles et identifier plus tôt certains bugs. »

Hubicus envisage également de déployer la brique permettant de surveiller le front-end de l’application, afin d’obtenir une vision des incidents par page, plutôt que par API. Enfin, les fonctionnalités de profiling d’ IBM Observability by Instana pourraient être utilisées lors des tests de montée en charge, afin de vérifier l’impact d’un changement sur les performances globales de l’application.