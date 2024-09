Lors de sa prospection, l’entreprise s'est intéressée à la solution IBM Cloud Pak for Integration, qui est optimisée pour un déploiement sur Red Hat OpenShift dans n’importe quel environnement cloud ou informatique. Horizon Power avait dans ses critères phares la facilité de développement et de configuration : elle a sélectionné IBM en raison de ses performances dans ces domaines et de son approche collaborative.

« Pendant plusieurs jours, IBM a rencontré notre équipe et démontré tous les cas d'utilisation que nous avions demandés », relate Suresh Parimi. « Le produit se comportait très bien et son prix était également attrayant. Le composant d'intégration d'applications de la solution IBM Cloud Pak for Integration propose des fonctionnalités remarquables, comme les modèles préexistants, grâce auxquels nous pouvons effectuer plus de configurations et moins de personnalisation. »

Horizon Power était aussi très intéressé par la messagerie d'entreprise de la solution IBM Cloud Pak for Integration car, comme l'explique Suresh Parimi, « il est vital pour que les informations soient échangées de manière fiable, et la gestion des erreurs de cet outil permettait cela ».

L'installation et la configuration de la solution d'intégration IBM s'est déroulée au sein d'un effort plus large visant pour l'entreprise à créer un environnement informatique sous-jacent hautement disponible. L'ensemble du projet a pris un peu plus de 3 mois, et comprenait la mise en place du stockage et d'autres dépendances, conformément aux normes de bonne pratique. À l'heure actuelle, la solution est hébergée sur site.