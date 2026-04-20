HEFAME modernise la reprise après sinistre avec IBM Power Virtual Server pour protéger plus de 72 000 commandes quotidiennes
Dans le domaine de la distribution pharmaceutique, le timing est indissociable de la confiance. HEFAME, qui dessert plus de 6 200 pharmacies et gère plus de 300 To d'informations essentielles, fonctionne depuis longtemps avec la rigueur attendue de l’une des principales coopératives espagnoles. Mais l’environnement qui l’entoure a évolué : les urgences de santé mondiales, les perturbations climatiques et les cybermenaces de plus en plus sophistiquées ont transformé la continuité en une discipline opérationnelle essentielle.
Conscient de cette évolution, HEFAME a saisi l'opportunité de faire évoluer son dispositif de haute disponibilité vers une approche de reprise capable de s'activer plus rapidement, avec une perte de données minimale et sans interrompre les workflows essentiels. L’intention n’était pas de corriger une lacune, mais de rester en avance sur une nouvelle réalité opérationnelle — préparant ainsi le terrain pour une transformation décisive.
HEFAM a préféré l’évolution à la refonte. La modernisation de la récupération constituait la suite logique pour une architecture à laquelle la coopérative fait confiance depuis plus de vingt ans sur IBM Power. En partenariat avec Age2 et IBM, HEFAME s’est engagée à renforcer la résilience tout en préservant la stabilité de ses systèmes centraux. L’objectif était clair : transformer un modèle fiable de récupération sur site en une capacité flexible adaptée au cloud. Pour ce faire, l'équipe a déployé la base éprouvée IBM Power dans le cloud à l'aide d'IBM Power Virtual Server, préservant ainsi la continuité de la plateforme et minimisant les risques liés à la transition. Une preuve de concept réalisée sur IBM Cloud a simulé le pic d'activité le plus exigeant de HEFAME, une augmentation soudaine du volume de commandes et de facturation, et a égalé, voire parfois dépassé, les performances du centre de données principal, confirmant ainsi qu'il n'y avait aucun compromis en matière de stabilité.
Grâce à cette validation, les équipes ont finalisé une architecture reposant sur IBM Power Virtual Server, associée à SAP HANA System Replication pour assurer un transfert continu des données ainsi qu'une mise en service prévisible et maîtrisée. Age2 a pris en charge l'orchestration, les guides d'exécution et la fréquence des répétitions, tandis qu'IBM a apporté des modèles de référence et son expertise en matière de plateforme.
Comme l'explique Juan Sanchez Rodríguez, directeur des systèmes chez HEFAME : « L'étroite collaboration entre HEFAME, Age2 et IBM a joué un rôle décisif dans l'avancement du projet. La coordination technique et fonctionnelle entre les trois équipes a permis de concilier les objectifs commerciaux et les exigences techniques au sein d'une solution fiable et parfaitement adaptée. »
HEFAME fonctionne désormais avec un délai de reprise validé d'environ quatre heures et une perte de données minimale, faisant ainsi passer la reprise après sinistre du statut de simple mesure de sécurité théorique à celui de capacité opérationnelle éprouvée. Des tests de charge maximale ont démontré que les flux de travail traitant plus de 72 000 commandes quotidiennes fonctionnent de manière fiable dans le cloud, ce qui renforce la certitude que la mise en service ne compromettra pas la qualité du service. L'extension de l'architecture existante vers un modèle basé sur le cloud permet d'aligner la production et la reprise après sinistre (DR), simplifie les opérations et ajoute une indépendance physique par rapport au site principal pour les cas extrêmes.
Le programme a également permis de renforcer le modèle opérationnel : la gouvernance du changement, la documentation et les répétitions régulières garantissent que chaque modification apportée aux systèmes concernés soit répercutée dans l'environnement de reprise. « Nous avons instauré une culture fondée sur l’anticipation plutôt que sur la réaction, ce qui confère à nos équipes une véritable assurance opérationnelle », résume M. Sanchez.
À l’avenir, HEFAME élargira la portée de son environnement de reprise en y intégrant de nouveaux processus et dépendances critiques, à mesure que sa stratégie de résilience progressera.
HEFAME Group est une coopérative espagnole de distribution pharmaceutique de premier plan qui dessert plus de 6 200 pharmacies, emploie environ 1 200 à 1 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,93 milliard d'euros en 2025. Elle détient environ 12,4 % de parts de marché au niveau national et gère un système logistique à livraisons multiples.
Age2 est un partenaire IBM Gold basé en Espagne, fournissant des solutions hybrides cloud, infrastructures, sécurité et continuité. L’entreprise s’appuie sur son expertise certifiée et sur les technologies IBM afin de fournir des projets sur mesure et des évolutions de plateformes à long terme pour ses clients.
© Copyright IBM Corporation, avril 2026.
IBM, le logo IBM, IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud et la réplication du système SAP HANA sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.