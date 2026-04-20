HEFAM a préféré l’évolution à la refonte. La modernisation de la récupération constituait la suite logique pour une architecture à laquelle la coopérative fait confiance depuis plus de vingt ans sur IBM Power. En partenariat avec Age2 et IBM, HEFAME s’est engagée à renforcer la résilience tout en préservant la stabilité de ses systèmes centraux. L’objectif était clair : transformer un modèle fiable de récupération sur site en une capacité flexible adaptée au cloud. Pour ce faire, l'équipe a déployé la base éprouvée IBM Power dans le cloud à l'aide d'IBM Power Virtual Server, préservant ainsi la continuité de la plateforme et minimisant les risques liés à la transition. Une preuve de concept réalisée sur IBM Cloud a simulé le pic d'activité le plus exigeant de HEFAME, une augmentation soudaine du volume de commandes et de facturation, et a égalé, voire parfois dépassé, les performances du centre de données principal, confirmant ainsi qu'il n'y avait aucun compromis en matière de stabilité.

Grâce à cette validation, les équipes ont finalisé une architecture reposant sur IBM Power Virtual Server, associée à SAP HANA System Replication pour assurer un transfert continu des données ainsi qu'une mise en service prévisible et maîtrisée. Age2 a pris en charge l'orchestration, les guides d'exécution et la fréquence des répétitions, tandis qu'IBM a apporté des modèles de référence et son expertise en matière de plateforme.



Comme l'explique Juan Sanchez Rodríguez, directeur des systèmes chez HEFAME : « L'étroite collaboration entre HEFAME, Age2 et IBM a joué un rôle décisif dans l'avancement du projet. La coordination technique et fonctionnelle entre les trois équipes a permis de concilier les objectifs commerciaux et les exigences techniques au sein d'une solution fiable et parfaitement adaptée. »