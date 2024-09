D'un point de vue stratégique, l'avantage le plus important de la nouvelle solution OMS est une hausse mesurable de la satisfaction client résultant d'une expérience plus fluide, plus simple et plus pratique, qu'il s'agisse d'achats ou de retours. Comme le système offre une vue transparente des commandes sur tous les points de contact clés, y compris les magasins, les entrepôts et les fournisseurs , les « zones d'ombre » des commandes qui frustraient les clients omnicanaux ont en grande partie disparu. Selon M. Schumacher, cela signifie que les employés des magasins et des centres d'appels peuvent résoudre plus rapidement les problèmes des clients. « Même si nous continuons à voir nos volumes d'affaires en ligne et omnicanaux augmenter, nous constatons une résolution plus rapide et des taux de satisfaction plus élevés de la part de nos clients omnicanaux. Alors que nous étions autrefois en queue de peloton dans les classements de satisfaction [parmi les détaillants allemands], nous sommes aujourd'hui régulièrement parmi les premiers ou les deux premiers. »

La résolution plus rapide des problèmes de commande n'est pas la seule raison de la hausse de la satisfaction. Grâce à une vision plus transparente des stocks des fournisseurs, les associés de hagebau sont également mieux à même d'identifier les « signaux d'alarme » qui pourraient avoir un impact sur les commandes et de les prévenir avant qu'ils n'aient un impact sur le client. Cette capacité fait une différence particulièrement importante pour les commandes plus volumineuses et livrées directement (piscines, abris de jardin, etc.), qui étaient plus susceptibles de causer des problèmes avant la mise en place du système de gestion des stocks.



Après avoir fait face à l'épreuve ultime qu'a été la pandémie, hagebau considère que son OMS évolutif et intégré constitue une base solide pour la poursuite de sa croissance omnicanale. « Nous reconnaissons que notre succès commence et se termine par la satisfaction de nos clients », commente M. Schumacher. « Avec GSOT et IBM comme partenaires de confiance, nous sommes désormais en mesure d'offrir l'expérience omnicanale transparente que nos clients exigent. »