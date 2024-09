La GES.A.P. a fait appel à ELMI, un partenaire commercial IBM spécialisé dans la gestion des installations et les technologies d’automatisation des processus métier connexes, pour l’aider à rechercher des solutions possibles, en commençant par des logiciels open source.

« Nous avons rapidement conclu que nous n’avions pas les ressources suffisantes pour développer et prendre en charge des logiciels open source, ou pour les personnaliser suffisamment, explique M. Vitale. Nous avons sondé le marketing et IBM Maximo s’est immédiatement imposé comme la meilleure solution pour répondre à nos besoins, nous avons donc commencé à travailler avec ELMI. »

La GES.A.P. et ELMI ont créé un plan d’implémentation étape par étape qui a déployé IBM Maximo Asset Management à son tour dans plusieurs services. À terme, l’équipe vise à gérer toutes les opérations aéroportuaires à l’aide d’IBM Maximo, ce qui permettra de disposer d’une source d’information numérique unique et unifiée pour les actifs, l’infrastructure, la sécurité, la durabilité et bien plus encore.

« Par exemple, l’équipe de gestion de la sécurité effectue régulièrement des audits, et les résultats de l’audit pourraient être utiles à d’autres services pour confirmer le statut de conformité, explique M. Libertino. Nous aimerions partager automatiquement les informations appropriées, telles que la participation aux cours, les qualifications, les permis de conduire, etc., ce qui contribuerait à réduire les doublons et à améliorer la flexibilité de nos ressources. »

Les données relatives aux actifs et à l’état des infrastructures sont déjà transférées et stockées dans IBM Maximo, remplaçant les feuilles de calcul et les documents papier. Auparavant, lorsque des collègues de l’équipe chargée des mouvements aériens constataient un problème de maintenance des équipements, ils envoyaient un document papier à l’équipe chargée des infrastructures. Avec IBM Maximo, les défauts sont enregistrés de manière centralisée, avec une piste d’audit complète des rapports, de la journalisation initiale à la résolution finale.

« Si un élément aussi simple qu’un interrupteur tombe en panne et est réparé, avec IBM Maximo, nous connaissons son état en temps réel et nous pouvons déclencher un remplacement de stock afin d’être bien préparés à l’avenir, commente M. Libertino. Les rapports générés par Maximo nous permettent d’avoir une visibilité claire sur l’état, des stocks des entrepôts aux temps de réponse de nos services, ce qui nous aide à améliorer notre efficacité et à renforcer la qualité de nos services. »