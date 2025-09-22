Le Georgia Institute of Technologie, une université de recherche de premier plan, travaille en collaboration avec l’État de Géorgie et le gouvernement local pour relever des défis sociaux urgents. À Stonecrest, en Géorgie, un site pilote pour son initiative de recherche communautaire, Georgia Tech est en mesure de lutter contre les crises liées à l’insécurité alimentaire et énergétique. Cette initiative s’appuie sur des recherches antérieures et des travaux pilotes menés dans le cadre du défi 2022 Georgia Smart Communities Challenge, qui a jeté les bases de solutions évolutives en matière d’infrastructures intelligentes.

Les systèmes d’infrastructure traditionnels s’avéraient inadéquats pour permettre la maintenance prédictive, la distribution intelligente de l’énergie et la création d’emplois évolutifs, des composants critiques pour créer des communautés résilientes. Georgia Tech a reconnu la nécessité d’une approche plus intelligente et mieux intégrée. Leur objectif était de mettre en œuvre un système capable d’unifier la gestion des actifs, la surveillance environnementale et la coordination des effectifs tout en étant évolutif dans de nombreux pays et reproductible dans d’autres régions des États-Unis.

Le défi était double : optimiser la maintenance prédictive et la distribution d’énergie pour adresser directement l’insécurité alimentaire et énergétique, et développer un modèle évolutif et reproductible qui pourrait être déployé dans diverses régions à travers le pays. Les systèmes hérités et les processus manuels étaient source d’inefficacité, augmentaient le risque d’erreurs et faisaient peser une lourde charge de travail sur les employés. Ces limitations ont entraîné des temps de réponse plus lents, une réduction de la satisfaction des employés et une diminution de la capacité à servir efficacement la communauté.