Georgia Tech s’associe à Avid Solutions et IBM pour révolutionner la gestion des actifs, la distribution d’énergie et la coordination du personnel de Stonecrest
Le Georgia Institute of Technologie, une université de recherche de premier plan, travaille en collaboration avec l’État de Géorgie et le gouvernement local pour relever des défis sociaux urgents. À Stonecrest, en Géorgie, un site pilote pour son initiative de recherche communautaire, Georgia Tech est en mesure de lutter contre les crises liées à l’insécurité alimentaire et énergétique. Cette initiative s’appuie sur des recherches antérieures et des travaux pilotes menés dans le cadre du défi 2022 Georgia Smart Communities Challenge, qui a jeté les bases de solutions évolutives en matière d’infrastructures intelligentes.
Les systèmes d’infrastructure traditionnels s’avéraient inadéquats pour permettre la maintenance prédictive, la distribution intelligente de l’énergie et la création d’emplois évolutifs, des composants critiques pour créer des communautés résilientes. Georgia Tech a reconnu la nécessité d’une approche plus intelligente et mieux intégrée. Leur objectif était de mettre en œuvre un système capable d’unifier la gestion des actifs, la surveillance environnementale et la coordination des effectifs tout en étant évolutif dans de nombreux pays et reproductible dans d’autres régions des États-Unis.
Le défi était double : optimiser la maintenance prédictive et la distribution d’énergie pour adresser directement l’insécurité alimentaire et énergétique, et développer un modèle évolutif et reproductible qui pourrait être déployé dans diverses régions à travers le pays. Les systèmes hérités et les processus manuels étaient source d’inefficacité, augmentaient le risque d’erreurs et faisaient peser une lourde charge de travail sur les employés. Ces limitations ont entraîné des temps de réponse plus lents, une réduction de la satisfaction des employés et une diminution de la capacité à servir efficacement la communauté.
en cas de temps d’arrêt non planifiés des actifs dans 3 pays avec IBM Maximo Application Suite
des temps de réponse manuelle sur le terrain grâce à un workflow intelligent utilisant watsonx Orchestrate
lorsque les coûts de charge sont les plus élevés grâce à la surveillance de l’énergie
dans le gaspillage de l’eau dans l’agriculture grâce à l’automatisation
en termes de vitesse de déploiement par rapport aux projets précédents
Pour concrétiser la vision de Georgia Tech d’une infrastructure intelligente et résiliente, Avid Solutions Intl, un partenaire commercial d’IBM, a dirigé le projet, ZNAPZ fournissant le support de licence pour IBM Maximo Application Suite. L’initiative s’est concentrée sur le déploiement de la solution de gestion des actifs IBM Maximo Application Suite et de la solution d’automatisation IBM watsonx Orchestrate, choisies pour leur évolutivité, leur interopérabilité et leur capacité à prendre en charge l’intégration entre les secteurs public et privé.
La mise en œuvre s’est déroulée en plusieurs étapes soigneusement coordonnées, de la préparation du site et de l’alignement de la partie prenante à l’intégration du système, au déploiement des capteurs et des drones, et à la validation à grande échelle. Tout au long du processus, Avid Solutions a dirigé la fourniture des technologies d’IBM, assurant une intégration transparente avec les systèmes existants de Georgia Tech et un alignement avec les objectifs de la communauté.
La transformation repose sur trois éléments clés :
Les défis tels que les silos de données ont été relevés grâce à la coordination de Georgia Tech avec les parties prenantes, tandis que les limitations du personnel ont été atténuées grâce à des partenariats qui ont créé des emplois verts locaux. Le système basé sur watsonx Orchestrate et Maximo possède une architecture modulaire, basée sur des API, alignée sur les protocoles IBM, ce qui permet de l’adapter à d’autres régions en modifiant les modèles énergétiques, les bases de données sur les cultures et les couches réglementaires.
Le déploiement de Maximo et de watsonx Orchestrate a eu un impact mesurable à l’échelle de la communauté pour l’initiative Georgia Tech à Stonecrest.
En tirant parti de l’analyse prédictive, Georgia Tech a réduit de 40 % les temps d’arrêt des actifs dans trois pays. Les workflows intelligents activés par watsonx Orchestrate ont entraîné une diminution de 60 % des temps de réponse manuels sur les champs, améliorant considérablement l’agilité opérationnelle. La surveillance des énergies propres a contribué à une réduction de 18 % des coûts de charge en heures pleines, tandis que l’automatisation dans l’agriculture a entraîné une diminution de 30 % des pertes d’eau. L’initiative a également permis d’augmenter de 30 % la vitesse de déploiement par rapport aux projets précédents, et elle devrait générer une réduction des coûts de 2,3 millions de dollars sur trois ans, avec un retour sur investissement multiplié par 10.
Au-delà des gains opérationnels, le projet a également créé 120 nouveaux emplois dans la durabilité et les infrastructures intelligentes, ce qui a permis de valoriser les talents locaux et de renforcer le rôle de Georgia Tech en tant que pilote de l’innovation inclusive.
Cette transformation marque le passage d’une gouvernance réactive à une gouvernance prédictive, dans laquelle l’automatisation intelligente permet de prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données. En étendant Maximo aux actifs biologiques et environnementaux, Georgia Tech a redéfini la gestion des actifs et s’est positionné comme un modèle national pour une infrastructure évolutive et résiliente. À l’avenir, Georgia Tech renforcera sa participation aux solutions dans l’ensemble de l’État de Géorgie en 2025 en lançant une collaboration phare avec des étudiants de niveau supérieur, soutenant la prochaine phase d’optimisation des systèmes et d’intégration des données.
The Georgia Institute of Technologie est l’une des meilleures universités publiques de recherche des États-Unis. Elle compte plus de 50 000 étudiants sur le campus principal d’Atlanta, sur son site d’enseignement hors campus Georgia Tech Europe à Metz, en France, et par le biais de l’enseignement à distance et en ligne.
Avid Solutions Intl est un partenaire commercial IBM qui fournit des solutions innovantes et évolutives dans un large éventail de secteurs. Grâce à son expertise en transformation numérique, en automatisation et en intégration de systèmes intelligents, Avid Solutions aide les entreprises à moderniser les opérations, à améliorer la durabilité et à générer un impact mesurable grâce à des technologies avancées et à une collaboration stratégique.
Optimisez vos performances grâce à une surveillance et une maintenance basées sur l’IA
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Business Partner, Maximo et watsonx Orchestrate sont des marques d’IBM Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.