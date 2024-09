Cette nouvelle approche de la gestion de contenu permet aux équipes de l'entreprise de travailler plus rapidement et plus efficacement. Pour offrir à chaque client une expérience de location exceptionnelle, les équipes doivent traiter d'énormes volumes de contenu en coulisses, de la communication avec les clients aux contrats de location, en passant par les frais de pénalité et les factures.



Le contenu électronique est ensuite transmis aux systèmes comptables, prêt à être traité et à faire l'objet d'un paiement.



Tom Tierney commente : « Nous traitons des centaines de factures et de Penalty Charge Notices (PCN, notification de pénalité) par mois, voire des milliers dans les périodes les plus chargées, de sorte que la suppression de la saisie manuelle par le personnel des informations contenues dans tous ces documents permet à notre personnel d'économiser un temps et des efforts considérables.



« Nous devenons également plus avisés dans la manière dont nous gérons les factures et les PCN. Open Connections nous a aidés à développer une fonctionnalité qui organise les factures et les PCN en fonction de la date d'émission et de la date limite de paiement. Si une facture ou une PCN particulière approche de sa date d'échéance, elle déclenche une alerte, informant l'équipe que le paiement est bientôt requis. Il est ainsi beaucoup plus facile pour notre personnel de rester maître de son workload, car il peut donner la priorité aux éléments les plus urgents, en veillant à ce que nos fournisseurs, les communes et les services de police soient toujours payés à temps ».



En outre, la nouvelle vision du contenu de l'entreprise a permis à Fleet Hire Services de réaliser de précieuses économies.



Tom Tierney explique : « Tous nos véhicules doivent être taxés avant de pouvoir circuler. Si nous achetons un véhicule, mais que nous n'avons pas l'intention de l'utiliser immédiatement, nous devons faire une demande de SORN (Statutory Off Road Notification, déclaration d'exemption de taxe sur les automobiles) afin qu'il ne soit pas taxé, et nous utilisons un numéro de référence figurant sur la carte grise de chaque véhicule pour remplir la demande SORN.



« Comme nous avons tendance à acheter des véhicules en gros et à les ajouter progressivement à notre flotte en l'espace de quelques mois, il arrivait souvent que nous payions des taxes sur des véhicules qui restaient chez le concessionnaire, une dépense complètement inutile, simplement parce que nous n'avions pas une bonne visibilité sur le statut de taxation de chaque véhicule ».



Il poursuit : « Aujourd'hui, nous utilisons Datacap pour extraire automatiquement les informations des cartes grises des véhicules et confirmer s'ils doivent être taxés ou non. Nous estimons que nous économisons environ 1 200 GBP par mois en évitant des coûts de taxation inutiles, et tout cela grâce à la meilleure visibilité que nous procurent les solutions de gestion de contenu d'entreprise d'IBM. »



Alors que Fleet Hire Services continue d'étendre son utilisation des solutions de gestion de contenu d'entreprise d'IBM, ses employés et les clients qu'ils accompagnent récoltent les bénéfices d'un accès et d'un contrôle améliorés des informations.



Tom Tierney conclut : « Auparavant, nous saisissions beaucoup de données, mais nous n'en faisions pas grand-chose. Grâce à IBM et à Open Connections, nous tirons désormais le meilleur parti de notre contenu d'entreprise. Les équipes passent beaucoup moins de temps à rechercher des dossiers papier, à imprimer des documents et à saisir des données dans différents systèmes ; elles travaillent plus rapidement et avec plus de précision. Elles travaillent plus rapidement et avec plus de précision. Par conséquent, elles peuvent traiter des volumes de travail plus importants, ce qui nous aide à maintenir la croissance de l'entreprise de manière rentable, car nous pouvons éviter d'augmenter les effectifs.



« Et tout aussi important, les gains d'efficacité dégagent plus de temps pour nos employés en contact direct avec la clientèle, qui peuvent ainsi se concentrer sur l'interaction avec les clients. En offrant un service engageant et réactif à chaque fois qu'un client nous contacte, nous le fidélisons, ce qui est essentiel à la réussite de notre entreprise sur le long terme ».