La mission de Fiserv est d’aider les clients à transférer de l’argent et des informations d’une manière qui révolutionne le monde. La société est spécialisée dans la technologie des services financiers et fournit des solutions pour les paiements, les services de traitement, la gestion des clients et des canaux, les risques et la conformité, ainsi que les informations et l’optimisation.

La gestion des transactions financières implique nécessairement l’échange, le stockage et le traitement de données sensibles. Fiserv doit constamment prouver à ses clients et aux auditeurs qu’elle gère ces données de manière responsable et gagner la confiance des clients est l’une de ses principales priorités.

L’équipe informatique de l’entreprise prend donc la sécurité très au sérieux. Chaque année, ses systèmes informatiques sont soumis à plusieurs audits internes et externes complexes, et ils doivent se conformer à de nombreuses normes sectorielles et réglementaires. Cependant, les audits réguliers ne suffisent pas à assurer une conformité continue : l’entreprise doit également surveiller ses systèmes 24 h/24 et 7 j/7 pour s’assurer que chaque serveur est correctement configuré à chaque instant.

En tant que référence pour la configuration de ses systèmes, Fiserv utilise un cadre de sécurité basé sur des bonnes pratiques, un référentiel baptisé Center for Internet Security (CIS). Chacun de ses serveurs est censé respecter à la fois les paramètres obligatoires et un seuil de score global minimum conformément aux normes définies dans le référentiel.

Zach Floen, ingénieur IBM Power Systems chez Fiserv, explique : « Du point de vue de la sécurité, la configuration idéale pour un serveur serait de le verrouiller complètement, afin qu’il ne puisse échanger aucune donnée avec d’autres systèmes. Mais si un serveur ne peut pas communiquer, il n’a pas d’utilité.

Alors que Fiserv surveillait déjà la configuration de sécurité de ses serveurs, l’entreprise recherchait une gestion de bout en bout mieux intégrée au niveau de la conformité de son parc de serveurs. Par exemple, si les ingénieurs de l’entreprise devaient installer un nouveau serveur, ils devaient passer quatre ou cinq heures à travailler manuellement sur une liste de contrôle pour « renforcer » la configuration afin qu’elle aille au-delà du seuil de conformité.

De même, l’équipe devait souvent apporter des modifications temporaires à la configuration du serveur pendant la maintenance et les mises à niveau. Les ingénieurs devaient implémenter ces modifications manuellement, puis restaurer les serveurs dans leurs paramètres d’origine une fois les tâches de maintenance terminées. Bien que Fiserv ait mis en place des stratégies pour atténuer les risques d’oubli pour restaurer correctement les paramètres, l’entreprise souhaitait trouver un moyen d’éliminer les risques d’erreur humaine en contrôlant les modifications de configuration de manière centralisée et automatique.

Enfin, l’équipe souhaitait rationaliser ses processus de reporting de conformité et supprimer les tâches fastidieuses que les administrateurs devaient effectuer, telles que la récupération manuelle des rapports de conformité sur un grand nombre de serveurs.