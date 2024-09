Lorsque M. Giokas a lancé Finclude en 2018, il avait beaucoup de choses à prendre en compte. « L’un des plus grands défis en tant qu’entité réglementée est la gestion d’informations privées très sensibles », explique-t-il. Lorsque lui et la cofondatrice et directrice de la gestion des risques Ioanna Stanegloudi ont rencontré l’équipe du programme IBM® Hyper Protect Accelerator, ils ont su immédiatement qu’ils étaient entre de bonnes mains.

« Lors du tout premier appel, dès que nous avons compris le fonctionnement d’Hyper Protect, nous savions que cela reviendrait à externaliser la sécurité, la confidentialité et la conformité, poursuit-il. Nous étions une très petite équipe et avons donc apprécié d’avoir accès à des spécialistes IBM capables de gérer tous ces aspects. »

En collaborant avec l’équipe d’Hyper Protect Accelerator, les fondateurs de Finclude ont mis au point une stratégie de sécurité renforcée pour la nouvelle entreprise. Le produit IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services protège les clés de chiffrement des données de Finclude. Ce module de sécurité matérielle (HSM) basé sur le cloud est le premier du genre à être certifié FIPS 140-2 niveau 4, ce qui signifie que les clés sont chiffrées à l’aide de la technologie la plus rigoureuse et la plus récente qui soit. « Même IBM ne peut pas accéder à ce qui se trouve dans le HSM », confie M. Giokas.

La solution utilise également le service IBM® Cloud Hyper Protect DBaaS for Postgre SQL, hébergé dans trois datacentres distincts près de Francfort, en Allemagne. « Le fait qu’il s’agisse d’une base de données totalement isolée, surveillée en permanence et répartie géographiquement nous procure la redondance que la loi nous impose pour les données que nous utilisons », explique M. Giokas.

La solution fait également appel à IBM® Cloud Kubernetes Service, qui permet à Finclude de moduler son utilisation au fil des clôtures de trimestre, tandis que l’offre IBM® Cloud Object Storage lui fournit un référentiel hautement sécurisé pour les données brutes provenant des institutions financières.

Ensemble, les produits IBM ont aidé Finclude à démontrer son engagement en faveur de la confidentialité et de la sécurité à sa banque locale, la Banque centrale d’Irlande. « Ils nous ont scrutés à la loupe. Ils attendaient de nous des audits internes, externes et de sécurité comme si nous étions une équipe de 300 personnes. Or, à l’époque, nous n’étions que deux », raconte M. Giokas.

Après un examen minutieux, la Banque centrale d’Irlande a accordé à Finclude la licence et l’agrément requis, lui ouvrant ainsi la porte à des associations avec d’autres banques dans l’ensemble de l’Union européenne. De même, sa collaboration avec IBM a conféré à ses efforts une dimension particulière. « Dès que nous disons que nos données sont surveillées par IBM, toutes les grandes institutions financières savent que nous sommes plus que deux personnes qui parlent d’une idée », confie M. Giokas.