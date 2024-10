FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (lien externe à ibm.com), fondé le 6 février 1991, est un constructeur automobile de véhicules de tourisme à grande échelle exploité conjointement par China FAW Co., Ltd., Volkswagen AG, Audi AG et Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. L’entreprise compte trois marques : Volkswagen, Audi et Jetta, et ses produits s’étendent aux marchés du confort et du luxe.

Dans un processus de développement rapide, la force de recherche et de développement technique de FAW-VolKSWAGEN n’a cessé de s’améliorer. Aujourd’hui, l’entreprise dispose d’installations de test R&D de pointe, telles qu’un site d’essai automobile, un centre de développement de nouvelles technologies, un nouveau centre d’énergie, des bancs d’essai, des tests acoustiques, etc.. Elle peut tester l’ensemble du processus, des pièces aux véhicules, ce qui consolide encore les atouts de FAW-VolKSWAGEN dans le domaine des futures innovations technologiques.

À l’heure actuelle, FAW-VOLKSWAGEN entretient une relation gagnant-gagnant à travers un réseau composé de plus de 2 400 fournisseurs de niveau 1 visant à mettre en place un système de chaîne d’approvisionnement fondé sur l’excellence. Collaborez avec plus de 1 700 concessionnaires pour offrir aux consommateurs du secteur automobile des services basés sur la qualité et la convivialité.

Après plus de 30 ans de développement, FAW-VOLKSWAGEN a formé une base nationale de production de véhicules couvrant Changchun dans le nord-est de la Chine, Chengdu dans le sud-ouest de la Chine, Foshan dans le sud de la Chine, Qingdao dans l’est de la Chine et Tianjin dans le nord de la Chine.