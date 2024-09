Far East Organization est une entreprise dynamique et diversifiée qui développe, possède et gère un portefeuille diversifié de produits immobiliers dans les secteurs résidentiel, hôtelier, industriel, du commerce de détail, de la grande distribution et de la santé. Depuis sa création en 1960, l’entreprise contribue à transformer le paysage urbain de Singapour, avec plus de 780 développements, dont plus de 55 000 logements à travers le pays.

En tant que principal promoteur immobilier privé de la cité-État, Far East Organization doit sa réputation croissante aux concepts avant-gardistes qu’elles propose pour vivre, travailler et se divertir. Consciente de l’impact positif que l’innovation numérique a sur le mode de vie des habitants et sur leur expérience au travail, l’entreprise accélère toujours plus son parcours de transformation numérique. Elle vise à améliorer l’expérience client, l’efficacité opérationnelle, la productivité, l’engagement collaborateur, tout en exploitant pleinement la valeur et le potentiel de ses actifs numériques.

Déployer rapidement et à grande échelle l’innovation numérique exige un ensemble de plateformes technologiques évolutives, résilientes et adaptables. Mise en œuvre il y a environ sept ans, la plateforme SAP ERP comptait parmi les composants essentiels qui méritaient une attention immédiate.