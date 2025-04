Dans le domaine dynamique des investissements, la rapidité et la perspicacité sont essentielles pour réussir. Ceci est particulièrement vrai pour FactSet, un important fournisseur spécialisé dans l’analyse de données financières. Pour soutenir sa croissance et maintenir la qualité de ses services, l’entreprise a reconnu la nécessité d’améliorer son approche centrée sur le client et d’accélérer son développement logiciel. Son évolution vers une méthodologie agile, bien que bénéfique, a révélé le besoin d’un ensemble d’outils plus robuste et plus complet pour permettre une transformation à grande échelle.

Sanjeev Acharya, responsable de la technologie de gestion de projets et de portefeuilles chez FactSet, explique ce défi : « Nous manquions d’une vision cohérente et de clarté concernant l’ensemble des activités en cours. Chaque équipe utilisait ses propres feuilles de calcul, ce qui empêchait de savoir qui s’occupait de quoi. »

S. Acharya décrit plus en détail ce manque de visibilité : « Les priorités étaient souvent mal alignées, les projets s’écartaient des objectifs stratégiques et l’organisation avait du mal à répartir ses ressources humaines de manière optimale. »

Au fond, le défi de FactSet ne consistait pas seulement à adopter une approche plus orientée client. Il s’agissait également de mettre en œuvre les outils et les processus appropriés pour garantir l’alignement, la transparence et l’allocation efficace des ressources entre les projets et les équipes. Cette prise de conscience a marqué un tournant décisif dans la transformation de FactSet en une entreprise plus agile et plus orientée client.