« Au fur et à mesure que les entreprises progressent dans l’utilisation de l’IA dans leurs organisations, il est essentiel d’avoir confiance dans les données et les modèles/solutions/systèmes qui alimentent leurs analyses et leurs décisions. L’IA responsable, fondée sur des principes de gouvernance fiables, est essentielle pour prendre des décisions commerciales équitables et éthiques. La méthodologie et solutionEY.ai Confidence Index proposée par IBM watsonx.governance renforcera la capacité des clients d’EY à mesurer, gérer et atténuer les risques en augmentant la confiance dans les données, les modèles, les processus et la technologie qui composent leurs solutions grâce à une évaluation empirique et quantitative de la solution/du modèle d’IA sous-jacent(e). »



Mario Schlener,

responsable du groupe Consultation en risque pour le Canada,

directeur mondial Risques des services financiers,

codirecteur mondial pour une IA responsable,

EY