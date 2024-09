Après avoir rencontré tous les fournisseurs ayant répondu à l'appel d'offres, EBank a choisi de travailler avec Sumerge, partenaire commercial d'IBM, fournisseur international de solutions informatiques et société de conseil dont le siège se trouve au Caire.

« Il était évident, lors de la phase d'appel d'offres, qu'EBank se démarquait de ses concurrents », affirme Mohamed Nour, directeur technique (CTO) chez Sumerge. « Elle cherchait vraiment à sauter le pas de la transformation numérique, et nous avons compris sa vision et avons expliqué comment nous pouvions créer une plateforme de banque en tant que service pour permettre l'innovation dans les canaux numériques et d'autres initiatives. »

Sumerge a travaillé avec M. Tawfik et son équipe pour développer une couche d'intégration des API conteneurisées, en utilisant IBM Cloud Pak for Integration et la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift, qui connecte les canaux commerciaux et les partenaires d'EBank avec son système bancaire central et d'autres systèmes bancaires. Les équipes ont également utilisé la solution IBM pour établir une chambre de compensation automatisée (Automatic Clearing House, ACH) complète sur la couche d'intégration. « Nous avons unifié les exigences en matière d'intégration et permis une connectivité rapide et sécurisée entre toutes les applications dans un environnement diversifié », explique M. Wehady. « Cela nous donne l'agilité nécessaire pour développer, tester, affiner et déployer à une vitesse qui correspond à notre stratégie. »

Parallèlement au projet de couche d'intégration, EBank a travaillé avec Sumerge pour mettre en œuvre le composant de gestion de contenu d'IBM Cloud Pak for Business Automation. Grâce à ces solutions, EBank automatise l'ouverture de comptes pour les clients, y compris la gestion des dossiers et des données dans un référentiel central.

Ensemble, les solutions d'intégration et d'automatisation permettent à EBank d'augmenter considérablement sa vitesse de traitement. « Les performances sont incroyables », déclare M. Shoukry. « Nous avons considérablement réduit les délais de transaction et éliminé le besoin de travail manuel pour des milliers de transactions quotidiennes. »

Les équipes d'EBank et de Sumerge, ainsi que l'équipe IBM Customer Success, ont étroitement collaboré pour mettre en œuvre les solutions d'automatisation et d'intégration sur le même cluster OpenShift, ainsi que les applications de canaux numériques de la banque. Comme le décrit M. Tawfik, « chacun des projets était dépendant des autres, nous avons donc travaillé sur de petites parties de l'architecture globale en mode parallèle, en effectuant l'analyse, le développement, le déploiement et les tests, et de cette façon nous pouvions continuellement communiquer les spécifications à un développeur tiers qui nous aidait avec nos canaux numériques. »

Ahmed Azraq, architecte responsable IBM Customer Success pour EBank, commente également la nature unique et hautement collaborative du projet : « EBank est la première entreprise en Égypte à avoir plusieurs IBM Cloud Paks fonctionnant dans un seul cluster Red Hat OpenShift en production. Tout au long de la mise en œuvre, un esprit d'équipe unique a régné entre IBM, Red Hat, Sumerge et EBank. Dans certaines situations, nous avons multiplié les échanges entre les quatre entités, qui ont travaillé en étroite collaboration pour assurer un soutien rapide aux objectifs d'EBank. »

Alors que la mise en œuvre était encore en cours, le projet a fait l'objet d'un test grandeur nature déterminant. La Banque centrale d'Égypte (CBE) a ordonné que tous les transferts entre les banques nationales soient effectués par traitement automatisé direct (STP), de sorte que les fonds soient transférés instantanément d'une banque à l'autre. C'était un défi, affirme M. Tawfik, mais les équipes étaient plus que prêtes. « Le mandat est devenu une excellente occasion de prouver la flexibilité de notre couche d'intégration. Nous avons développé la logique STP et un flux de transactions transparent entre les services bancaires centraux, les canaux, les processus RPA et le commutateur national, et nous avons achevé le projet avec plus d'un an d'avance sur les autres options. »