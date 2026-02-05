L'équipe de stockage informatique, les développeurs et les dirigeants d'Evernorth bénéficient désormais d'une efficacité accrue et d'un accès aux données en temps quasi réel. La solution a répondu aux préoccupations financières immédiates du bureau DSI Evernorth et a positionné l’entreprise pour un succès à long terme en permettant des rapports de planification de capacité et en prévoyant les investissements CAPEX dans de nouveaux stockages en fonction des tendances de croissance.

Le nouveau système a répondu aux exigences d'Evernorth en permettant une gestion efficace des ensembles de données provenant de toutes les sources et une collecte automatisée des données. Il propose des rapports automatisés via OMEGAMON Situations et fournit un accès rapide aux données pour les employés non techniques grâce à la visionneuse de jeu de données en temps réel et indicateurs (RDM). De plus, le système filtre également rapidement les données, améliorant l’efficacité opérationnelle et la prise de décision.

James Cotter, responsable de stockage mainframe chez Evernorth Services de santé, a souligné l’impact de la transition, déclarant : « Nous utilisons les produits [IBM] OMEGAMON car ils constituent un excellent outil pour les remplacements matériels ou les renouvellements matériels. Il nous permet de suivre les performances et de recueillir diverses statistiques avant et après le passage d’un ancien matériel à un nouveau. »

Les capacités de données quasi temps réel de la solution, en net contraste avec les collectes programmées du système précédent, ont permis à l’équipe d’Evernorth de réagir rapidement aux problèmes potentiels, en les évitant et en garantissant l’intégrité des données. L’intégration d’OMEGAMON® avec des systèmes existants, tels que DFSMSrmm et la solution de sécurité IBM Resource Access Control Facility (RACF®), renforce encore sa valeur, offrant une vue unifiée des données de stockage.

En regardant vers l’avenir, Evernorth prévoit de tirer parti de des capacités d’IBM OMEGAMON pour améliorer davantage la planification des capacités, prévoir les investissements en CAPEX et favoriser une culture fondé sur les données. Leur partenariat avec IBM, marqué par un développement réactif, continue d'être une pierre angulaire de la stratégie de stockage d’Evernorth.

La collaboration entre Evernorth, IBM et Rocket Software a abouti à une solution robuste, évolutif et rentable de surveillance du stockage qui répond aux besoins métier d’Evernorth pour de longues années à venir.