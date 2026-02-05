Evernorth développe de nouvelles capacités de stockage avec IBM OMEGAMON
Aujourd’hui, les patients et les prestataires de soins de santé ressentent l’impact de la hausse des coûts de santé. Les fournisseurs de services de santé, en particulier, constatent une hausse considérable des dépenses informatiques, en particulier en ce qui concerne la surveillance des stockages spécialisés.
Evernorth Health Services, l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de pharmacie, de soins et d'avantages sociaux, a dû faire face à une augmentation rapide des coûts de surveillance du stockage, en raison des fortes hausses de prix pratiquées par son fournisseur de services de stockage existant. L'équipe chargée des systèmes de stockage, responsable du maintien de l'intégrité des données et de leur utilisation appropriée, est confrontée à l'impact direct de ces limitations techniques. Les enjeux étaient élevés. L'incapacité à gérer efficacement ces aspects entravait les opérations et les processus de prise de décision. Ces difficultés peuvent entraîner des contraintes financières et des problèmes d’intégrité des données, menaçant ainsi la réputation et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise.
Le bureau du DSI d'Evernorth a reconnu le besoin urgent d'une solution de surveillance plus évolutive, plus flexible et plus rentable. L'entreprise avait besoin d'un système capable de contrôler des jeux de données provenant de toutes les sources, d'éliminer les frais généraux de programmation et de filtrer rapidement les données.
pour un environnement de jeux de données sur bande 4 M DASD, 30 M DFHSM et 2,6 millions de bandes
permettre aux utilisateurs de créer et d'enregistrer des vues personnalisées grâce à des options de filtrage et de mise en page détaillées
à l’environnement informatique
Evernorth a choisi IBM et Rocket Software, un partenaire commercial Platinum d'IBM, comme partenaires de confiance pour tirer parti de leur expertise approfondie en matière de stockage mainframe. Le prestataire de services de santé était confiant que la solution IBM OMEGAMON for Storage on z/OS sur z/OS offrirait des économies de coûts et des performances améliorées en offrant une plus grande évolutivité, flexibilité et un accès quasi temps réel aux données.
IBM, en collaboration avec Rocket Software, a développé une solution avec de nouvelles fonctionnalités et capacités adaptées aux besoins d'Evernorth. La capacité de cette solution à traiter les données plus rapidement et à fournir des informations en temps quasi réel a considérablement amélioré la réactivité et la stratégie de prévention des problèmes du prestataire de services de santé.
La mise en œuvre a impliqué la planification, les tests, la conception, le développement et le déploiement de la solution dans un délai strict de neuf mois. La solution s’intégre de façon fluide aux données existantes du gestionnaire de médias amovibles (RMM) et du gestionnaire de stockage hiérarchique (HSM) d’Evernorth, renforçant leurs fonctionnalités de services de dataset (DSS) et améliorant les capacités de reporting.
L'équipe de stockage informatique, les développeurs et les dirigeants d'Evernorth bénéficient désormais d'une efficacité accrue et d'un accès aux données en temps quasi réel. La solution a répondu aux préoccupations financières immédiates du bureau DSI Evernorth et a positionné l’entreprise pour un succès à long terme en permettant des rapports de planification de capacité et en prévoyant les investissements CAPEX dans de nouveaux stockages en fonction des tendances de croissance.
Le nouveau système a répondu aux exigences d'Evernorth en permettant une gestion efficace des ensembles de données provenant de toutes les sources et une collecte automatisée des données. Il propose des rapports automatisés via OMEGAMON Situations et fournit un accès rapide aux données pour les employés non techniques grâce à la visionneuse de jeu de données en temps réel et indicateurs (RDM). De plus, le système filtre également rapidement les données, améliorant l’efficacité opérationnelle et la prise de décision.
James Cotter, responsable de stockage mainframe chez Evernorth Services de santé, a souligné l’impact de la transition, déclarant : « Nous utilisons les produits [IBM] OMEGAMON car ils constituent un excellent outil pour les remplacements matériels ou les renouvellements matériels. Il nous permet de suivre les performances et de recueillir diverses statistiques avant et après le passage d’un ancien matériel à un nouveau. »
Les capacités de données quasi temps réel de la solution, en net contraste avec les collectes programmées du système précédent, ont permis à l’équipe d’Evernorth de réagir rapidement aux problèmes potentiels, en les évitant et en garantissant l’intégrité des données. L’intégration d’OMEGAMON® avec des systèmes existants, tels que DFSMSrmm et la solution de sécurité IBM Resource Access Control Facility (RACF®), renforce encore sa valeur, offrant une vue unifiée des données de stockage.
En regardant vers l’avenir, Evernorth prévoit de tirer parti de des capacités d’IBM OMEGAMON pour améliorer davantage la planification des capacités, prévoir les investissements en CAPEX et favoriser une culture fondé sur les données. Leur partenariat avec IBM, marqué par un développement réactif, continue d'être une pierre angulaire de la stratégie de stockage d’Evernorth.
La collaboration entre Evernorth, IBM et Rocket Software a abouti à une solution robuste, évolutif et rentable de surveillance du stockage qui répond aux besoins métier d’Evernorth pour de longues années à venir.
Evernorth Health Services, dont le siège est à St. Louis, Missouri, est un fournisseur leader de pharmacies, de soins et de solutions d'avantages. Fondée avec la mission d'améliorer la santé et d'accroître la vitalité, Evernorth est au service de millions de personnes en rendant plus accessibles la prédiction, la prévention et le traitement des maladies. Les capacités de l’entreprise sont renforcées par ses filiales médicales, notamment Express Scripts, Accredo, eviCore et MDLIVE, ainsi que par des plateformes et solutions holistiques Evernorth. Evernorth est une filiale de Cigna Corporation, une entreprise mondiale de services de santé ayant une présence significative dans le secteur de la santé.
