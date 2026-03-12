Le travail d’E.ON est de veiller à la continuité de l’approvisionnement énergétique. Figurant parmi les plus grandes entreprises d’énergie d’Europe, elle gère un réseau énergétique de 1,6 million de kilomètres destiné à approvisionner 47 millions de clients en électricité et en gaz dans 17 pays européens. E.ON alimente des maisons, des hôpitaux, des usines, des transports en commun et d’autres infrastructures critiques essentielles à la vie du 21e siècle. Et ce travail devient de plus en plus complexe.

Alors qu’E.ON soutient la transition de l’Europe vers les énergies renouvelables, les exigences sur le réseau deviennent de plus en plus complexes. Auparavant, la distribution d’énergie était prévisible. Avec une grande centrale et un approvisionnement stable en combustible, il n’était pas très difficile de savoir combien coûterait la production d’un mégawatt d’électricité demain ou dans un an. Lorsque la demande évoluait au cours d’une vague de chaleur ou de froid, il était relativement simple d’augmenter ou de réduire la production.

Aujourd’hui, l’électricité provient de sources plus petites et plus dynamiques, notamment l’énergie solaire et éolienne. Parallèlement, les véhicules électriques et les systèmes intelligents dans les foyers modifient radicalement les modes de consommation, et de plus en plus de secteurs s’électrifient, comme la mobilité et le chauffage. E.ON, responsable de la fourniture d’électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, doit se préparer longtemps à l’avance pour tenir compte des changements dynamiques complexes de l’offre et de la demande. Pour s’attaquer à ce problème, la société mise désormais sur l’informatique quantique, l’outil ultime pour dompter la complexité.

« Nous sommes en train de devenir une entreprise numérique », a déclaré M. Giorgio Cortiana, responsable des données et de l’IA au sein du service d’intelligence énergétique chez E.ON. « La technologie des données sera essentielle pour nous aider à maîtriser la complexité de ces systèmes. »

L’un des enjeux majeurs est un problème de tarification.

« Nous devons nous approvisionner en électricité avant même que les clients n’en fassent la demande », a déclaré le Piergiacomo Sabino, expert en risques quantitatifs chez E.ON Energy Markets.

Les contrats d’E.ON exigent que l’entreprise fournisse de l’énergie aux clients à un prix fixe, même si les taux de consommation et les coûts de livraison varient. Il y a souvent un décalage entre la quantité d’énergie achetée à l’avance et la demande réelle. Les différents acteurs du marché s’assurent donc les uns les autres contre ces risques, en achetant et en vendant des produits dérivés de l’énergie, ce qui permet d’assurer la continuité de l’approvisionnement énergétique.

Dans l’équipe de négociation d’E.ON, des experts comme Piergiacomo Sabino s’efforcent de fixer les prix de ces produits dérivés. Pour ce faire, ils utilisent des simulations de type Monte Carlo, un moyen de prédire les résultats d’événements incertains en utilisant la technologie informatique actuelle. Ces méthodes tiennent compte de la volatilité due aux conditions météorologiques, aux modes d’utilisation et à d’autres facteurs. Mais même les plus grands supercalculateurs du monde ont du mal à gérer ce genre de problèmes.

« Pour cela, nous devons être intelligents et tournés vers l’avenir, des années à l’avance », a déclaré le Giorgio Cortiana. « Le changement climatique et les événements imprévus de type cygne noir doivent faire partie de notre modèle. » L’objectif ultime est d’offrir à nos clients une énergie abordable. »

Lors d’une récente crise énergétique ayant entraîné une flambée des prix partout en Europe, E.ON a pu protéger ses clients et contenir la hausse des tarifs grâce à cette planification. Si E.ON n’avait pas géré cette crise correctement, ses clients auraient pu se retrouver plongés dans le noir.

