« En tant que fournisseur de confiance de systèmes autonomes basés sur les données et prestataire technologique offrant des opérations sûres et fiables pour la sécurité nationale et le commerce, ETV est intrigué par les capacités d'IBM watsonx.ai et watsonx.data. L'IA générative et les modèles de base nous aideront à mieux préparer l'avenir des systèmes autonomes afin de réaliser leur plein potentiel. »



Eugene C. Hudson

Directeur général

Emerging Technology Ventures Inc.