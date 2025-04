Décisions basées sur les données

La solution Gomero offre un meilleur accès aux informations en temps réel et à l’historique de l’état des équipements critiques, le tout présenté sur une « interface unique » avec une vue précise au niveau des différents postes électriques et une capacité spécifique d’exploration et d’interrogation des actifs. Ces fonctionnalités permettront à Ellevio de mieux comprendre les besoins et les priorités en matière de maintenance.

« L’intégration des données de capteurs de Gomero dans Maximo nous permettra d’avoir une vision plus précise de l’état de nos actifs, confie M. Airiman. Plutôt que de simplement recevoir une alerte en cas de défaillance, nous pourrons établir des plans de maintenance basés sur les données. Nous pourrons notamment mettre en place une maintenance préventive, ce qui nous évitera les coûts et les risques plus élevés liés à l’attente qu’une panne se produise. »

Des workflows fluides

L’intégration des données de capteurs dans Maximo permettra également d’intégrer les demandes d’intervention. Aujourd’hui, les prestataires de maintenance externes d’Ellevio reçoivent des alertes de Gomero et sont chargés de gérer la maintenance correspondant aux demandes d’intervention générales. À l’avenir, les données de capteurs seront intégrées à l’actif concerné dans Maximo et déclencheront des demandes d’intervention automatisées directement depuis Ellevio.

« Grâce aux workflows associant les capteurs aux demandes d’intervention, nous aurons une meilleure visibilité sur les activités de maintenance et pourrons hiérarchiser les tâches, explique M. Airiman. Nous n’aurons plus besoin de nous connecter à un autre système ou de copier des informations : tout sera dans la demande d’intervention, qui pourra également couvrir des aspects tels que les stocks et l’affectation du personnel. »

Priorité à la santé et à la sécurité

Même avec les meilleures précautions, se rendre sur des sites éloignés et intervenir sur des systèmes électriques à haute tension peut être dangereux. L’utilisation de l’analyse intelligente dans Maximo afin de réduire le nombre d’interventions sur site permettra donc à Ellevio d’assurer la sécurité de ses équipes de maintenance. Et avec un nombre réduit d’interventions à gérer, Ellevio et ses partenaires auront moins de pression pour trouver des techniciens qualifiés.

« En comprenant mieux quand les interventions sur site sont vraiment nécessaires, nous pouvons réduire la charge de travail de nos techniciens, commente M. Airiman. De même, en rassemblant toutes les données pertinentes sur les actifs ainsi que des éléments tels que les manuels d’utilisation dans Maximo, nous pouvons fournir une image complète de chaque actif, et ainsi garantir une maintenance adéquate. »

Extension à de nouveaux domaines

Ellevio et Gomero introduisent actuellement des fonctionnalités de surveillance pour les disjoncteurs et les appareillages de commutation à isolation gazeuse afin de détecter au plus tôt les microfuites d’hexafluorure de soufre (SF 6 ), un gaz utilisé dans les équipements SF 6 pour supprimer les arcs électriques. Le SF 6 présent dans ces équipements peut fuir au fil du temps et ainsi causer d’importants dommages environnementaux en tant que gaz à effet de serre.

La nouvelle solution mesure les fuites de gaz à des niveaux microscopiques, les analyse à l’aide de l’IA dans le cloud Gomero et envoie les informations dans des modèles Maximo prédéfinis, fournissant ainsi des données en temps quasi réel à Ellevio. Par rapport au système d’alerte existant, qui se contente de fournir des alertes élémentaires à des seuils définis, la solution permettra de programmer en temps utile les interventions de maintenance plutôt que de réagir à des alertes critiques nécessitant des mesures correctives importantes.