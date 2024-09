« Nos prix compétitifs et la gamme de nos offres de produits sont deux des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes leaders du marché », explique Monica Trøen Volden, responsable de la veille et de l’analytique chez Elkjøp. « Il est important pour nous de rester pertinents pour le client en termes de produits et de services. »

Élargissant encore sa clientèle, Elkjøp s’est développée sur le marché des appareils électroménagers et du réaménagement de cuisines, où la société a également connu une croissance significative au cours de la dernière décennie.

Pour aider la direction à prendre des rapidement décisions en s’appuyant sur les meilleures informations disponibles sur les clients, Elkjøp a adopté très tôt des technologies de BI et d’analytique. Depuis 1999, la société utilise des versions sur site de ce qui est devenu plus tard le logiciel IBM Cognos Analytics. « Nous disposons d’une grande quantité de données et nous nous efforçons de les exploiter pour prendre des décisions commerciales et interagir avec les clients », déclare Trøen Volden. Dans cette optique, la stratégie d’Elkjøp consistait à proposer sur la dernière version des caractéristiques et des fonctionnalités suscitant l’enthousiasme des utilisateurs finaux. Il leur fallait pour cela une solution facile à mettre à niveau.

Ces dernières années, les dirigeants d’Elkjøp ont commencé à améliorer leur utilisation des rapports de BI en intégrant davantage de tableaux de bord afin d’obtenir une vision plus immédiate des activités de l’entreprise. Cependant, ce changement mettait à rude épreuve le système sur site. « Les tableaux de bord nécessitaient généralement plus de ressources informatiques que les rapports », explique Sandeep Dhirad, architecte en BI chez Elkjøp. « Il nous fallait fournir davantage de ressources pour soutenir les tableaux de bord destinés à nos utilisateurs. » L’entreprise avait besoin d’une solution qui lui permettrait d’adapter facilement sa plateforme de BI à sa croissance actuelle et future.

« Depuis que nous avons Cognos, nous disposons de personnes qualifiées qui assurent la maintenance de cette solution sur site », explique Trøen Volden. « Mais nous en sommes arrivés à un point où nous avons dû recentrer nos efforts sur le soutien et la collaboration avec l’entreprise plutôt que sur la maintenance de la technologie ». L’entreprise se développait et l’équipe de Business Intelligence et d’analytique avait besoin d’une solution qui lui permettrait de réaffecter du personnel pour soutenir cette stratégie.