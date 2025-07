Depuis 2022, MODUS X estime avoir repoussé plus de 150 millions de tentatives de cyberattaque chez DTEK. Le SOC et la technologie IBM sont devenus des outils clés dans ce combat, permettant des opérations de sécurité plus cohérentes, plus efficaces et plus précises.

Grâce à IBM QRadar Suite, qui regroupes toutes les ressources SOC nécessaires sur une seule et même interface, les analystes ont tout ce dont ils ont besoin à portée de main et sont en mesure d’accélérer leur réponse aux incidents. IBM QRadar Suite a également permis d’automatiser la détection et la réponse aux menaces, afin de réduire considérablement les temps de réaction et d’améliorer l’efficacité de l’équipe.

DTEK constate la différence sur ses indicateurs de réponse aux incidents. Son temps moyen de détection (MTTTD) est désormais de 10 minutes seulement. Le temps moyen de triage (MTTT) est de 30 minutes, tandis que le temps moyen de réponse (MTTR) est de 70 minutes.

Maintenant que le SOC offre une visibilité centralisée sur les opérations de DTEK, MODUS X est en mesure de gérer les incidents de sécurité au fur et à mesure qu’ils se produisent. Associée à une identification plus précise et automatisée des menaces, cette visibilité centralisée a permis de multiplier par cinq le taux de détection des menaces.

Le porte-parole conclut : « Nous ne pouvons toujours éviter toutes les menaces, mais avec des outils comme IBM QRadar Suite, nous pouvons prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes sur la manière dont nous détectons et répondons aux incidents de cybersécurité. Cela nous aide à construire un noyau solide de résilience pour les opérations et l’infrastructure de DTEK, afin qu’elle puisse continuer sa mission visant à apporter lumière et chaleur au peuple ukrainien. »