Les chercheurs de dsm-firmenich Animal Nutrition & Health ont utilisé IBM Environmental Intelligence Suite pour transformer leur stratégie de gestion des mycotoxines. Ils ont exploité les analyses avancées, les analyses géospatiales et les données météorologiques mondiales par le biais de services d’API afin de développer une série d’outils pour lutter contre la menace des mycotoxines. Ces outils permettent désormais de prévoir et de prévenir la contamination par les mycotoxines en temps réel.

Les modèles de prévision prévoient les niveaux de mycotoxines dans les récoltes à venir en analysant les conditions météorologiques pendant les stades de croissance critiques et leur impact sur le développement des mycotoxines. Des algorithmes sophistiqués conjuguent de multiples facteurs influençant le développement des mycotoxines, notamment la biochimie de la production de mycotoxines, le type de champignon et le stade du cycle de vie, le type de culture et le stade de croissance, les données mondiales sur l’occurrence des mycotoxines et les données météorologiques horaires mondiales. L’algorithme tient compte de la relation entre les conditions météorologiques aux différents stades de croissance et leur impact sur le développement des mycotoxines dans le blé et le maïs, des cultures pour lesquelles l’impact des conditions météorologiques sur les mycotoxines est significatif et avéré. Les modèles de prévision des mycotoxines utilisent des données météorologiques horaires réelles, ainsi que des prévisions météorologiques précises pour une période allant jusqu’à 8 mois, provenant de 61 000 points différents dans le monde, grâce à l’IBM Environmental Intelligence Suite.

dsm-firmenich Animal Nutrition & Health propose également un service complet de détection des mycotoxines et des rapports périodiques pour sa clientèle, le dsm-firmenich World Mycotoxin Survey, qui analyse la présence de mycotoxines dans des cultures telles que le maïs, le blé et le soja à l’échelle mondiale, afin de fournir des informations précieuses sur la prévalence et les niveaux de mycotoxines dans différentes régions et différents produits. Les résultats de l’enquête sont utilisés pour informer et perfectionner les modèles de prédiction. Ils soutiennent également le développement de stratégies efficaces d’atténuation des mycotoxines, telles que l’utilisation de liants pour les mycotoxines ou la biotransformation enzymatique, selon le plan d’action le plus adapté.