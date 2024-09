Digital Office Company (DOC), un fournisseur de solutions et de services de gestion des informations basé en Finlande, aide les entreprises à trouver et à gérer de grandes quantités de documents rapidement et à grande échelle en leur permettant d’identifier, de classer et d’extraire des informations de leurs documents.

Le plus souvent, les systèmes automatisés de classification des documents ne fournissent qu’un aperçu superficiel de la nature des documents par le biais de balises génériques ou d’enrichissements des métadonnées. Cette classification superficielle ne tient pas entièrement compte du contenu du document lui-même, ce qui signifie que la véritable valeur des données ne peut être exploitée que si chaque document est évalué manuellement.

En définitive, un tel processus d’évaluation manuelle des documents pour identifier les types de documents, détecter les documents égarés et extraire des détails cruciaux serait très laborieux et chronophage. En outre, le manque de gestion des métadonnées pose un problème potentiel de conformité avec le RGPD et a un impact négatif sur la qualité des données pour les tâches en aval. Si ces défis ne sont pas résolus, ils peuvent menacer l’avantage concurrentiel et l’efficacité des clients de DOC en raison de ces problèmes de qualité des données et de conformité aux réglementations.