En 2022, Deoleo est devenue la première entreprise EVOO de biens de consommation à rotation rapide (FMCG) d’Espagne à montrer l’origine et la traçabilité de ses produits, bouteille par bouteille. L’entreprise l’a fait main dans la main avec IBM, qui lui a fourni la technologie et les conseils. Ensemble, les deux sociétés ont introduit un code QR innovant unique apposé sur chaque bouteille d’huile Deoleo, permettant aux consommateurs de découvrir tous les secrets de l’huile d’olive extra vierge (EVOO) qu’ils ont achetée. En scannant le code directement avec leur téléphone portable, les consommateurs peuvent connaître toutes les étapes de production d’un lot spécifique, découvrir son origine, les variétés d’olives utilisées, le processus de certification de qualité appliqué, les saveurs employées et l’origine de la production durable des huiles de la marque Maestros de Hojiblanca. Toutes ces informations sont obtenues via une base de données certifiée avec la technologie blockchain d’IBM Food Trust.

Le parcours de l’huile, de l’olivier à la table, est disponible sur le marché espagnol pour les trois variétés d’EVOO Maestros de Hojiblanca de la gamme « Oda a Nuestra Tierra » : formules n° 5, n° 6 et n° 7. À la suite de ce test pilote, la solution a été étendue à différentes marques sur différents marchés, tels que la France et les États-Unis.

La mise en œuvre a été réalisée par des équipes aussi diverses que le service des achats de matières premières, le service qualité, l’équipe chargée des opérations, le service marketing, le département informatique et le département juridique, avec IBM Consulting à leurs côtés à chaque étape. La définition et le paramétrage du processus d’IBM Food Trust, la conception de l’interface client, l’intégration de partenaires externes et l’adaptation de l’emballage furent les étapes critiques de ce processus.

La technologie IBM a permis de lancer, en très peu de temps, la solution la plus innovante et la plus avancée pour ce type de produit, une solution d’autant plus impressionnante en raison des aspects complexes avec lesquels il a fallu composer : données provenant de l’ensemble de la chaîne de valeur, vérifications uniques, non modifiables et indépendantes, incorporation de fournisseurs clés et identification unique de chaque bouteille d’huile d’olive.