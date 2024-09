The Weather Company est le premier fournisseur mondial de services météorologiques1. Il aide les particuliers et les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et à agir en fonction de la météo. Les grands volumes de données météorologiques, les informations, la publicité et les solutions médias de The Weather Company sur le Web ouvert aident les particuliers, les entreprises et les marques du monde entier à se préparer et à exploiter le pouvoir de la météo d’une manière évolutive et respectueuse de la confidentialité.