M. Heyde a trouvé ces gens au sein d’IBM.

« Nous avons échangé avec presque tous les membres de l’équipe du programme IBM et nous étions convaincus qu’ils avaient déjà fait cela auparavant. Les gens jouent un rôle majeur dans notre processus de sélection et c’est pour cela que nous avons choisi IBM », dit-il.

Dana centralise les parties de son réseau métier EDI avec le logiciel IBM Sterling B2B Integration SaaS exécuté sur IBM Cloud. La technologie traite et automatise les transactions EDI. En choisissant l’édition premium, Dana a également acquis l’expertise d’un chef de projet dédié qui agit en tant qu’expert technique pour la technologie IBM Sterling.

« Nous avons constaté qu’IBM avait non seulement une excellente solution, mais aussi une solution SaaS dans le cloud, ce qui correspondait parfaitement à notre stratégie informatique globale, » explique M. Heyde. Un modèle SaaS autorise des coûts variables en fonction des fluctuations de notre activité. La fiabilité et la sécurité sont également très importantes pour nous.

IBM assure la traduction et la transmission de tous les fichiers EDI et à plat, ainsi que des données sur les fournisseurs et les clients. Pour migrer les données de transactions EDI depuis et vers ses usines vers la nouvelle plateforme IBM, Dana utilise huit instances du logiciel IBM Sterling Connect:Direct.

Actuellement, Dana transmet environ 3,1 millions de kilo-caractères par mois sur la plateforme IBM. Il prévoit de transmettre plus de 61 % de kilo-caractères en plus par mois d'ici un an. Il traite également plus de 225 000 transactions par mois. Il en traitera bientôt plus de 77 % en plus chaque mois. En 2021, Dana achèvera sa migration vers la plateforme Sterling, ce qui équivaut à 3 millions de transactions et 3 000 relations.

Avec l’édition premium du logiciel Sterling B2B Integration SaaS, IBM gère la mise en œuvre et assure la maintenance du système. Le support premium permet également à IBM de travailler de manière proactive avec les fournisseurs, les partenaires commerciaux et les clients de Dana sur les questions transactionnelles et le rapprochement des données.

« Dans le cas de la maintenance des systèmes, les serveurs doivent subir des correctifs ; il y a des mises à niveau qui se produisent, il y a une surveillance. Tout cela disparaît, explique M. Heyde. « Désormais, nous avons un partenaire unique et tout se passe dans le cloud. IBM s'occupe de la surveillance et des correctifs ; tout cela fait partie de la solution SaaS. Cela élimine une quantité importante d’efforts du point de vue informatique et cela réduit les risques. De manière globale, cela correspond donc parfaitement à notre stratégie informatique.