Merveilles de l’entreposage : le parcours automatisation de Dahl avec IBM

Dahl s’est associé à IBM pour moderniser ses opérations d’entreposage et de logistique, et construire une installation hautement automatisée, conçue pour l’évolutivité et l’efficacité. IBM® Instana Observability pour la surveillance, IBM Turbonomic pour l’optimisation des ressources, et Red Hat® OpenShift® pour l’orchestration des conteneurs ont joué un rôle clé. Le projet comprenait également une refonte complète de l’infrastructure numérique et la création d’un nouveau site de commerce électronique, afin de garantir une expérience client fluide sur tous les canaux.

Cette transformation a unifié plusieurs marques sous Dahl et introduit des tests d’automatisation dans le nouvel entrepôt. « L’installation a été spécialement conçue pour atteindre une automatisation de 85 à 90 % par ligne de commande », explique M. Sundberg. « Les premiers tests montrent des résultats prometteurs (réduction des processus manuels, augmentation du débit), et nous validons la performance dans des conditions réelles. » Turbonomic a permis de dimensionner les pods dans OpenShift grâce à des recommandations précises en matière de ressources, garantissant une performance constante.

Instana Smart Alerts et le tableau de bord basé sur l’IA ont permis une surveillance proactive des applications dans une seule et même vue codée par couleur. « Nous pouvons désormais mieux visualiser le tout », explique Sundberg. Dahl tire également parti de la fonctionnalité Instana Smart Alerts pour surveiller l’ensemble de la chaîne d’applications, y compris sa passerelle d’API. En analysant les schémas d’erreur sur un intervalle de 10 minutes, Smart Alerts fournit des avertissements dès qu’une anomalie se produit, aidant l’équipe à agir avant que les problèmes ne s’aggravent. Contrairement à la surveillance traditionnelle, qui se concentre sur les ressources isolées et nécessite des configurations complexes, Instana corrèle automatiquement les données à travers les services pour déclencher des événements significatifs. Associée à des outils de visualisation open source et à la télémétrie, cette approche offre à Dahl une observabilité complète et un contrôle proactif sur ses workflows critiques. « Nous voyons désormais le portefeuille d’applications complet, avec le flux de données en direct. Si un élément devient rouge ou jaune, nous pouvons immédiatement identifier et résoudre le problème avant qu’il n’affecte le temps de réponse client. » Cela a renforcé les capacités DevOps de Dahl, garantissant la performance des applications et la qualité du code avant la mise en service.

Le lancement du nouveau site e-commerce de Dahl a marqué une étape clé dans la transformation de l’entreprise. Après deux tentatives de lancement infructueuses liées à des problèmes d’intégration avec le système ERP, l’équipe s’est appuyée sur IBM Instana pour obtenir une observabilité complète et identifier les causes racines en temps réel. « Avant Instana, nous traitions les données en espérant de regarder au bon endroit », explique M. Sundberg. Avec Instana Smart Alerts et la télémétrie en direct, le troisième lancement s’est déroulé sans heurts, permettant à l’équipe de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils survenaient. Le site a été mis en ligne quatre mois avant la date prévue et a atteint un ROI de 100 % sur Instana en quelques mois seulement. La performance s’est également améliorée de façon spectaculaire, les temps de réponse passant de cinq secondes à moins de deux millisecondes, ce qui a permis de renforcer la satisfaction client et de stimuler les achats.