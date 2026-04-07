Merveilles de l’entreposage : le parcours automatisation de Dahl avec IBM

Dahl et IBM
Saint-Gobain, leader mondial de la construction durable, s’appuie sur sa filiale Dahl pour fournir des solutions haute performance sur les marchés du bâtiment. L’entrepôt de Dahl fonctionnait à 140 % de sa capacité, ce qui provoquait des inefficacités, des retards et une hausse des coûts. « Cette situation n’était pas tenable », déclare Roger Sundberg, spécialiste du développement et des opérations. Les dirigeants étaient préoccupés par la satisfaction client et l’évolutivité, ce qui les a poussés à prendre des mesures urgentes.
Pour soutenir sa croissance, Dahl a lancé un projet de modernisation visant à développer l’entreposage, à rationaliser la logistique et à reconstruire l’infrastructure informatique de base. Un nouveau site e-commerce a également été créé pour améliorer l’agilité, l’évolutivité et l’expérience client sur les canaux physiques et numériques, et assurer ainsi le succès à long terme et la position de leader sur le marché.
Dahl s’est associé à IBM pour moderniser ses opérations d’entreposage et de logistique, et construire une installation hautement automatisée, conçue pour l’évolutivité et l’efficacité. IBM® Instana Observability pour la surveillance, IBM Turbonomic pour l’optimisation des ressources, et Red Hat® OpenShift® pour l’orchestration des conteneurs ont joué un rôle clé. Le projet comprenait également une refonte complète de l’infrastructure numérique et la création d’un nouveau site de commerce électronique, afin de garantir une expérience client fluide sur tous les canaux.
Cette transformation a unifié plusieurs marques sous Dahl et introduit des tests d’automatisation dans le nouvel entrepôt. « L’installation a été spécialement conçue pour atteindre une automatisation de 85 à 90 % par ligne de commande », explique M. Sundberg. « Les premiers tests montrent des résultats prometteurs (réduction des processus manuels, augmentation du débit), et nous validons la performance dans des conditions réelles. » Turbonomic a permis de dimensionner les pods dans OpenShift grâce à des recommandations précises en matière de ressources, garantissant une performance constante.
Instana Smart Alerts et le tableau de bord basé sur l’IA ont permis une surveillance proactive des applications dans une seule et même vue codée par couleur. « Nous pouvons désormais mieux visualiser le tout », explique Sundberg. Dahl tire également parti de la fonctionnalité Instana Smart Alerts pour surveiller l’ensemble de la chaîne d’applications, y compris sa passerelle d’API. En analysant les schémas d’erreur sur un intervalle de 10 minutes, Smart Alerts fournit des avertissements dès qu’une anomalie se produit, aidant l’équipe à agir avant que les problèmes ne s’aggravent. Contrairement à la surveillance traditionnelle, qui se concentre sur les ressources isolées et nécessite des configurations complexes, Instana corrèle automatiquement les données à travers les services pour déclencher des événements significatifs. Associée à des outils de visualisation open source et à la télémétrie, cette approche offre à Dahl une observabilité complète et un contrôle proactif sur ses workflows critiques. « Nous voyons désormais le portefeuille d’applications complet, avec le flux de données en direct. Si un élément devient rouge ou jaune, nous pouvons immédiatement identifier et résoudre le problème avant qu’il n’affecte le temps de réponse client. » Cela a renforcé les capacités DevOps de Dahl, garantissant la performance des applications et la qualité du code avant la mise en service.
Le lancement du nouveau site e-commerce de Dahl a marqué une étape clé dans la transformation de l’entreprise. Après deux tentatives de lancement infructueuses liées à des problèmes d’intégration avec le système ERP, l’équipe s’est appuyée sur IBM Instana pour obtenir une observabilité complète et identifier les causes racines en temps réel. « Avant Instana, nous traitions les données en espérant de regarder au bon endroit », explique M. Sundberg. Avec Instana Smart Alerts et la télémétrie en direct, le troisième lancement s’est déroulé sans heurts, permettant à l’équipe de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils survenaient. Le site a été mis en ligne quatre mois avant la date prévue et a atteint un ROI de 100 % sur Instana en quelques mois seulement. La performance s’est également améliorée de façon spectaculaire, les temps de réponse passant de cinq secondes à moins de deux millisecondes, ce qui a permis de renforcer la satisfaction client et de stimuler les achats.
À la suite de cette transformation, Dahl a accéléré le traitement et la livraison des commandes en alliant stratégie logistique centralisée et magasins sans personnel ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toute la Suède. Les outils d’IBM ont permis une résolution proactive des problèmes et ont contribué à consolider la surveillance en passant de dix solutions à quatre, ce qui a renforcé l’observabilité et la fiabilité.
Les capacités de résolution d’incidents d’Instana ont accéléré le lancement du nouveau site e-commerce de Dahl de quatre mois, offrant un retour sur investissement de 100 % en quelques semaines. Les temps de réponse sont passés de cinq secondes à moins de deux millisecondes, ce qui a stimulé la satisfaction client et les achats. L’automatisation du traitement des commandes est passée de 60 % à 80-90 %, avec 10 tests sur 12 ayant réussi l’automatisation de l’entrepôt à 120 % du volume de commandes maximal.
« L’utilisation combinée d’Instana et de Turbonomic nous offre une surveillance et une optimisation de bout en bout, ce qui améliore notre capacité à gérer efficacement les ressources », précise M. Sundberg. « Cela nous a permis de consolider notre environnement de surveillance pour passer de dix solutions à quatre, afin d’augmenter l’observabilité et de détecter les problèmes plus rapidement. »
« Instana et Turbonomic ont identifié et éliminé les problèmes de performance qui gênaient le mouvement des colis », explique M. Sundberg. « Après 10 tests sur 12, nous avons pu automatiser l’entrepôt à 120 % du volume maximal de commandes, démontrant ainsi le potentiel du système. Ces tests font partie d’un processus de validation continu visant à garantir une performance cohérente avant le déploiement à grande échelle. »
Ces résultats ont non seulement amélioré l’efficacité opérationnelle et la satisfaction client ; ils ont également renforcé l’avantage concurrentiel de Dahl dans le secteur de la logistique en forte évolution en Suède, positionnant l’entreprise comme une référence en matière d’innovation et de réactivité.
Dahl est un centre de construction et de développement suédois qui fournit des équipements et matériaux de chauffage, de ventilation et de climatisation, de plomberie et de construction dans tout le pays. Implantée à Stockholm, l’entreprise Dahl est l’une des filiales de Saint-Gobain Distribution Sweden.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.