Après une analyse détaillée des prix et des performances, Ctac a choisi de déployer ses nouvelles solutions sectorielles et la solution standard SAP S/4HANA sur l’infrastructure IBM Power Systems et IBM Storage, en tant qu’offre de cloud privé. Les capacités avancées de virtualisation offertes par les technologies IBM permettent à Ctac d’exécuter un plus grand nombre d’instances client avec un faible encombrement physique, ce qui est beaucoup plus rentable à exploiter et plus facile à gérer.

Ctac a commencé par exploiter ses serveurs IBM Power System E870 et le stockage IBM Storwize V7000 (prédécesseur d’IBM FlashSystem 7200) dans un déploiement TDI (intégration de centre de données sur mesure). Ce modèle permet aux entreprises de tirer parti de leur infrastructure existante pour prendre en charge leurs implémentations SAP S/4HANA. À mesure que les volumes d’activité augmentaient, Ctac a ajouté deux autres serveurs IBM Power System E850 et des unités de stockage IBM Storwize V5030 (devenus IBM FlashSystem 5000). Au total, l’environnement SAP de Ctac comprend plus de 400 cœurs de processeurs physiques POWER et 38 To de mémoire.

Les serveurs IBM Power Systems sont virtualisés à l’aide de la technologie IBM PowerVM et exécutent le système d’exploitation SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, tandis que les unités de stockage sont virtualisées à l’aide d’IBM Spectrum Virtualize Software. Le matériel IBM offre une efficience énergétique élevée : seulement 1 kilowatt par unité de stockage et 2,6 kilowatts par serveur. Grâce au logiciel IBM PowerVC Virtualization Center, Ctac a largement automatisé la gestion des machines virtuelles sur ses serveurs IBM Power Systems, permettant ainsi à l’équipe informatique de gagner du temps sur les tâches de routine.

« La virtualisation avancée d’IBM Power Systems nous permet de partager en toute sécurité chaque serveur physique entre plusieurs clients, au lieu de recourir à un serveur distinct pour chaque client », explique Niek Verhaar, Solution Architect SAP chez Ctac. « Au total, nous exécutons 96 partitions logiques sur dix serveurs physiques. Nous avons ainsi réduit notre empreinte physique et gagné du temps sur la gestion de l’infrastructure, soit à peine 8 heures par serveur et 10 heures et demi par unité de stockage et par mois. Grâce à un environnement physique d’exécution réduit et une utilisation optimisée de notre infrastructure, nous avons dégagé des économies qui nous permettent de proposer des offres d’hébergement très compétitives à nos clients.

« Le choix d’IBM Power Systems pour lancer nos nouvelles solutions sectorielles était une évidence. Utilisateurs d’IBM Power Systems depuis de nombreuses années, nous connaissions la fiabilité et les performances hors pair de la plateforme. Avec IBM Power Systems, IBM propose une solution complète configurée comme une seule pile, pour laquelle le fournisseur assume l’entière responsabilité des performances et du support. Le stockage IBM est également excellent, offrant une superbe stabilité et des performances robustes pour les applications SAP stratégiques de nos clients.

« De plus, nous sommes soutenus par une fantastique équipe IBM locale. Et comme nos serveurs, notre stockage et notre hyperviseur proviennent tous d’IBM, si nous avons des questions, si nous avons besoin d’aide pour le dimensionnement ou si quelque chose tombe en panne, nous avons un seul interlocuteur pour l’ensemble des responsabilités. »