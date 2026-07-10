Stimuler les ventes grâce à des données de durabilité alimentées par l’IA

Le bureau de la durabilité d’IBM est au cœur des données de durabilité les plus critiques de l’entreprise : ces informations sous-tendent les objectifs environnementaux, aident les commerciaux à gagner la confiance des clients et garantissent la conformité. Au fil du temps, les demandes concernant ces données ont augmenté en volume et en complexité. Les attentes se sont accrues quant à des réponses plus détaillées et personnalisées, dont le traitement prenait de plus en plus de temps avec le processus existant.

En l’absence d’un système centralisé, l’équipe manquait de visibilité sur les tendances émergentes, disposait d’une capacité limitée pour adapter son soutien et peinait à hiérarchiser les opportunités à forte valeur ajoutée. Les commerciaux travaillaient souvent à partir d’informations fragmentées ou obsolètes, ce qui obligeait les spécialistes à consacrer un temps considérable à la recherche de solutions, ralentissant ainsi les réponses et limitant la capacité d’IBM à agir sur la base des informations recueillies sur le terrain. Pour une fonction de plus en plus essentielle à la crédibilité et à la rigueur opérationnelle d’IBM, cette approche décentralisée engendrait des frictions évitables et une pression supplémentaire. Consciente de la nécessité d’un modèle plus moderne et évolutif, l’entreprise s’est tournée vers l’IA pour transformer l’accès à l’expertise en matière de durabilité et son application.