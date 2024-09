Après avoir évalué plusieurs plateformes ERP parmi les plus utilisées et la dernière version de sa solution existante, CSL Group a fait appel à IBM Services pour déployer Oracle HCM Cloud et Oracle ERP Cloud.

Karin Jonsson, Corporate Controller chez CSL Group, se souvient : « Nous avons très vite écarté la dernière version de notre ancien système, car elle n’était pas bien adaptée à notre secteur d’activité et ne figurait pas dans le Magic Quadrant de Gartner. L’expérience a montré que le système était peu utilisé dans la région de Montréal, et que nous avions souvent eu des problèmes pour trouver une assistance locale.

« Nous avons évalué trois des meilleures solutions ERP du marché selon différents critères, notamment le coût d’implémentation, le coût total de possession et l’étendue des fonctionnalités. Nous avons fortement impliqué les utilisateurs de la fonction finance et achats dans le processus de sélection, les invitant à participer à des démonstrations de fournisseurs et à fournir des commentaires par la suite.

« En fin de compte, nous avons décidé qu’Oracle Cloud conviendrait le mieux à notre entreprise. Constatant que le cloud concentrait l’essentiel des efforts et des investissements des fournisseurs, nous avons opté pour un déploiement cloud. En outre, cette approche permettrait à notre équipe informatique de se concentrer sur notre cœur de métier à mesure que nous transformions nos opérations, au lieu d’être accaparée par le maintien des systèmes.

« Nous avons choisi IBM Services pour mettre en œuvre les solutions Oracle, car nous pensions qu’ils préféraient travailler en partenariat plutôt que d’assumer le contrôle total de l’implémentation. Nous étions impatients d’apprendre à utiliser et à gérer les solutions Oracle pour véritablement nous les approprier, et c’est ainsi qu’IBM a procédé.

En travaillant en étroite collaboration, IBM et CSL Group ont déployé les solutions Oracle, notamment des modules pour le grand livre, les comptes fournisseurs, la gestion de la trésorerie, les immobilisations, la gestion du capital humain et les achats. Pour le déploiement, IBM a adopté la méthode d’implémentation IBM Oracle Cloud Agile qui apporte une flexibilité et une efficacité accrues tout en réduisant les risques. IBM a assuré le développement d’applications de bout en bout et a guidé CSL Group tout au long d’une migration cloud réussie, en priorisant le transfert de certaines applications vers le cloud en fonction des besoins métier. En remplaçant le système obsolète par une offre Oracle Cloud de pointe, IBM a aidé CSL Group à réduire les coûts et les ressources liés à la gestion des applications et à dégager de la valeur des applications métier pour améliorer la prise de décision.

Parallèlement à ce changement technologique, IBM a aidé le groupe CSL à se défaire des tâches manuelle en développant l’automatisation des processus de ses départements Finances et Ressources humaines.

« IBM a grandement contribué à définir l’étendue du projet dans le respect de nos délais d’implémentation serrés, en reportant la mise en service de certaines fonctionnalités à une phase ultérieure pour répondre dans un premier temps à nos besoins essentiels », observe Karin Jonsson. « Nous nous nous sommes bien entendus avec l’équipe IBM ; travailler avec eux fut un réel plaisir. »

Comme l’explique Jean Bernard Caisse, responsable national IBM pour les solutions Oracle Cloud ERP au Canada, « Les petites et moyennes entreprises ne s’attendent généralement pas à ce que des géants comme IBM jouent sur leur terrain, mais en réalité, nous nous orientons de plus en plus vers cet espace. Par exemple, nous avons mis en relation CSL Group, une entreprise de taille moyenne, avec notre IBM Client Innovation Center de Montréal, afin de bénéficier des conseils et du soutien des meilleurs experts d’Oracle Cloud ERP. Leur contribution a joué un rôle déterminant dans le succès global du déploiement chez CSL Group. »

Outre le déploiement d’Oracle, CSL Group a entrepris une transformation organisationnelle. En menant les deux projets en parallèle, l’entreprise a pu aligner les applications Oracle sur la nouvelle structure opérationnelle, réduisant ainsi le nombre d’ajustements nécessaires.