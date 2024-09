Disposant d’une chaîne de fabrication entièrement automatisée et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Cras Woodgroup a été en mesure d’accélérer considérablement l’exécution des commandes. En effectuant les livraisons plus tôt, l’entreprise améliore la satisfaction des clients et les fidélise.

« Le déploiement de la nouvelle application de fabrication de CD Invest exécutée sur IBM Power Systems a réduit nos délais de jusqu’à 66 % », explique M. Callant. « Nous pouvons généralement livrer les commandes aux clients en une semaine, ce qui nous donne un avantage sur un grand nombre de nos concurrents. »

Cras Woodgroup a également éliminé le risque d’erreur humaine de ses chaînes de production, ce qui renforce l’efficacité tout en maintenant une qualité exceptionnelle. L’entreprise peut désormais fabriquer plus de produits dans les mêmes délais et gaspiller moins de matières premières, ce qui contribue à augmenter ses revenus. M. Callant ajoute : « Grâce à une vision complète et continue de nos chaînes de fabrication, nous pouvons également résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Le résultat : les processus de production sont exécutés plus facilement, et notre rendement est plus élevé.

La transformation de Cras Woodgroup s’appuie sur l’environnement IBM Power Systems, réputé pour sa fiabilité, et qui offre jour après jour une disponibilité exceptionnelle.

M. Callant conclut en affirmant : « Le grand avantage du système d’exploitation IBM i exécuté sur la plateforme Power Systems est qu’il fonctionne à la perfection, de sorte que vous n’avez jamais à vous en soucier. Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur l’innovation et sur les moyens de satisfaire nos clients. »