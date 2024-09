Avant l’IA générative, ContextQA a commencé par l’automatisation. Elle a rencontré l’équipe IBM lors de l’événement South by Southwest (SXSW) à Austin. L’équipe Build IBM a permis à l’entreprise d’essayer un nouvel outil sans avoir besoin d’une infrastructure supplémentaire. La solution IBM a permis à ContextQA d’utiliser des modèles d’IA générative et de nombreuses fonctionnalités prêtes à l’emploi grâce à cette découverte.

L’entreprise a travaillé avec l’équipe partenaire Build en tant que support technique pendant un mois. Cette dernière a conseillé à ContextQA les options disponibles et la façon de les utiliser pour un déploiement réussi. Sans trop de données d’entraînement, ContextQA souhaitait migrer les scénarios de test manuels et les automatiser sur des données organisationnelles disparates. Grâce aux modèles de traitement automatique du langage naturel (NLP) fournis par IBM, ContextQA a pu générer une grande quantité de données et automatiser les étapes manuelles. Elle a également pu résoudre le problème des défaillances dans le développement logiciel.

ContextQA avait essayé OpenAI, mais l’entreprise rencontrait plusieurs limites. L’un des principaux problèmes auxquels ContextQA a été confrontée était la confidentialité et l’éthique entourant ces modèles. Il est essentiel pour les entreprises de disposer de modèles éthiques sécurisés et non biaisés. Le studio IBM watsonx.ai résolvait ce problème. ContextQA a essayé différentes solutions mais n’a pas trouvé la bonne réponse, sauf avec IBM.

Grâce à la technologie IA d’IBM, l’entreprise a pu identifier les changements dans le logiciel, fournir des suggestions pertinentes et précises et effectuer les tâches correctes. Les modèles IBM permettaient ainsi de ne plus avoir de problèmes de cohérence lors des tests.

« Nous avons utilisé le studio watsonx.ai pour effectuer la migration basée sur le NLP des scénarios de test manuels, pour les grandes entreprises avec 5 000 scénarios de test rédigés en anglais simple dans leur feuille de calcul Excel, explique Deep Barot, PDG et fondateur de ContextQA. Nous avons pu migrer tous ces scénarios et les automatiser en quelques minutes. Telle est la puissance de l’IA générative fournie par IBM. »

IBM dispose d’un vaste écosystème, de ses propres outils DevOps et est soutenue par IBM Consulting pour développer des technologies de pointe, qui se sont avérées avantageuses pour ContextQA dans sa capacité à améliorer les fonctionnalités de test et de reporting, ainsi qu’à ouvrir la voie à de nombreuses autres entreprises clientes.