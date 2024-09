La société Contextor a évalué plusieurs fournisseurs différents dans le domaine du machine learning, et a été impressionnée par la capacité d’IBM® à fournir des technologies cognitives et cloud, ainsi que par sa solide réputation dans le domaine de l’informatique auprès de nombreuses grandes entreprises françaises et internationales.

Pierre Col confirme : « IBM et ses solutions cognitives Watson sont très appréciées par de grands acteurs des secteurs de la banque et de l’énergie. Nous avons senti que l’établissement d’une relation plus étroite avec IBM pourrait nous ouvrir des portes à la fois sur le plan technique et commercial. Par exemple, il existe une multitude de possibilités pour IBM d’agir en tant qu’intégrateur de systèmes, en utilisant notre logiciel RPA afin de créer des solutions d’automatisation personnalisées pour ses clients. »

Contextor a fait ses premiers pas dans le domaine cognitif en faisant appel à IBM® Watson Machine Learning, dans le but de mettre au point un modèle de machine learning qui automatise et accélère la phase de process mining dans le cadre de nouveaux projets. Le modèle est entraîné à l’aide de séquences d’actions qui ont déjà été identifiées comme des parties connues de processus métier courants. Il peut ensuite être utilisé pour analyser de nouvelles séquences, détecter des schémas similaires et évaluer si ceux-ci font partie du même processus. Les conseillers de Contextor peuvent ainsi se faire une idée immédiate des pratiques de travail d’une entreprise, sans avoir à passer des heures à examiner des milliers de lignes de logs.

Pour la suite, la société Contextor évalue également comment IBM® Watson Natural Language Classifier peut être intégré dans ses solutions RPA destinées aux clients, par exemple, pour analyser les e-mails client entrants, comprendre leur contenu et leur contexte, et les acheminer vers l’agent du service client le plus approprié pour qu’ils soient traités de façon plus approfondie.

La société voit également en IBM® watsonx Assistant la possibilité de renforcer les capacités des employés humains, en servant de chatbot alimenté par l’IA capable de répondre aux questions et de récupérer des informations presque instantanément. Ces chatbots pourraient être utilisés comme premier point de contact pour le service client, trier les demandes des clients et déclencher automatiquement des flux de travaux RPA le cas échéant. Ils pourraient également être utilisés en interne comme assistant personnel virtuel pour les employés, et fournir des alertes intelligentes, répondre aux questions et exécuter des tâches RPA à la demande.

La possibilité d’intégrer la technologie RPA de Contextor aux services IBM® Watson via des API cloud conviviales est également un avantage clé : les développeurs de Contextor peuvent ainsi ajouter rapidement des capacités cognitives à un projet RPA lorsque cela est nécessaire, sans avoir à repenser l’ensemble de la solution.

Pierre Col constate : « Nous concevons à présent des solutions RPA cognitives qui peuvent fonctionner sur site ou dans IBM® Cloud, et nous sensibilisons nos clients aux avantages de l’approche basée sur le cloud. Par exemple, les technologies cloud peuvent accélérer la mise sur le marché en évitant les contraintes liées à l’investissement de départ, à l’installation et à la configuration d’une solution sur site. Les économies réalisées sur la maintenance du matériel et des logiciels à long terme peuvent également s’avérer considérables. »