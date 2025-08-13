Dans le monde du commerce électronique B2B, le succès ne se résume pas à la vente de produits : il convient d’offrir des expériences transparentes et intelligentes grâce à des réponses rapides, des solutions personnalisées et la liberté pour les clients de gérer leurs transactions de manière indépendante.’ Pour les entreprises évoluant dans ce domaine, un niveau d’innovation constant est absolument essentiel.



Pour Computer Gross, un distributeur à valeur ajoutée basé en Italie, cette évolution présentait à la fois des opportunités et des défis. Premier distributeur à valeur ajoutée des solutions IBM en Italie, l’entreprise est un partenaire d’IBM et un leader dans le secteur de la distribution depuis plus de 30 ans.

La plateforme de l’entreprise s’est considérablement développée au fil des ans, attirant des milliers d’entreprises de toutes tailles. Ces clients comptent sur Computer Gross pour tout ce qui concerne la découverte de produits, l'émission de devis ou la réception de recommandations personnalisées.

Cependant, la difficulté à offrir une expérience fluide s’est renforcée au fur et à mesure que la clientèle se développait, notamment en raison d’un catalogue comptant plus de 145 000 produits. Les équipes d’assistance se sont retrouvées submergées par des questions répétitives qui leur faisaient perdre un temps précieux et les empêchaient de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Pendant ce temps, en interne, les équipes avaient du mal à faire face aux demandes de devis et de découverte de produits, toujours plus nombreuses. Dans le même temps, le manque d’automatisation limitait le succès des campagnes promotionnelles et des communications événementielles.

Les défis étaient clairs, mais Computer Gross a vu une opportunité. En simplifiant les interactions avec les clients et en fournissant aux équipes internes et aux utilisateurs des outils en libre-service, l’entreprise a pu améliorer la satisfaction client, optimiser l’efficacité opérationnelle et générer de nouvelles opportunités de croissance.