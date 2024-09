Aujourd'hui, Compass for Success héberge un entrepôt de données centralisé à Toronto et fournit des services d'analyse aux conseils scolaires de toute la province via le cloud.

Mme Findlay ajoute : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec IBM pour créer l'entrepôt de données, les outils ETL, les modèles de données et les rapports, ce qui nous permet de fournir une solution analytique complète et puissante aux écoles en seulement six à huit semaines. Auparavant, il aurait fallu plusieurs années de travail acharné et surtout beaucoup de moyens financiers pour qu'un conseil scolaire puisse se plonger dans l'analyse des données des élèves. Seuls 30 % des conseils scolaires environ peuvent se permettre d'utiliser leur propre data scientist, par exemple. Mais grâce à la technologie IBM, nous pouvons offrir des services d’analyse abordables et accessibles à n’importe quel conseil scolaire et aider à soutenir tous les élèves de l’Ontario. »

En fournissant aux enseignants des informations approfondies et basées sur des données sur les performances et le comportement des élèves, Compass for Success espère aider les écoles à augmenter leurs taux de réussite au diplôme et à améliorer les résultats des élèves.

« Traditionnellement, les enseignants devaient se fier à leur intuition pour repérer les élèves risquant de prendre du retard par rapport à leurs camarades de classe », explique Mme Finlay.« Désormais, ils peuvent identifier les élèves à risque en se basant sur des preuves solides et prendre des mesures préventives en conséquence. Grâce à Watson Analytics, les écoles primaires peuvent commencer à prévoir quels élèves de troisième année - ceux qui ont vraiment des difficultés en lecture, par exemple - pourraient ne pas obtenir leur diplôme de fin de lycée.Ces informations permettent aux enseignants d'intervenir à un âge plus précoce et de potentiellement changer la vie des élèves.

Elle conclut : « Grâce à IBM Analytics, nous permettons aux écoles d'identifier, d'impliquer et de soutenir les élèves en difficulté mieux que jamais, ce nous aide à garantir que les enfants obtiennent leur diplôme de fin de lycée et tirent le meilleur parti de leur éducation ».

